Quién es la "enfermera" que dice presente en cada Vendimia

Este año, el Carrusel de la Vendimia contó con la presencia de una mujer que ha estado presente en la fiesta mendocina desde hace más de cinco décadas.

Se trata de Margarita Ayala, una mujer de 82 años que ha sido testigo de 52 ediciones de la Fiesta de la Vendimia. Quienes hayan presenciado alguno de los eventos vendimiales que se hacen en la provincia seguro la han visto, pero pocos conocen su historia. Llegó a ser conocida como la "enfermera", pero hoy decidió hablar con MDZ contar su historia y su opinión sobre la fiesta de este año.

Margarita se destacó en cada evento vendimial durante 5 décadas, pero también en el desierto de la provincia, una labor complicada y que hace temblar a los más valientes. "Durante muchos años trabajé como enfermera de alto riesgo en la alta montaña y también como rescatista", comentó a este medio.

Varias veces atravesó el desierto y la nieve para ayudar a la gente, aunque eso signifique arriesgar su vida. "Mi trabajo en la provincia me valió para obtener muchas condecoraciones, entre ellas de la fuerza aérea, varias veces viajé en helicóptero para llevar sangre a alguien que lo necesitaba".

Además de ayudar a aquellos que se encuentren en situaciones desfavorables, Margarita se ha vuelto un ícono de la Vendimia: "La gente me suele decir 'no hay Vendimia sin vos' aunque muchas veces no me conocen".

Margarita Ayala en el Carrusel

Sobre el Carrusel dijo estar "satisfecha" con lo que vio: "Dentro de todo lo que estamos pasando está muy bueno, ha habido otras mejores, pero esta se hizo pese a la piedra y la helada que arruino la cosecha. Los chacareros y la gente que trabaja en el campo no tiene ánimo para hacer una fiesta ostentosa, pero se hace lo que se debe".

Embajadoras o representantes de la Vendimia

Margarita aseguró estar en contra de llamar a las reinas representantes o embajadoras."Yo no sé lo que quieren hacer y no me interesa, yo creo que la reina de la Vendimia nos representó toda la vida y eso hay que mantenerlos. Ellas no son embajadores, son reinas porque las eligió el pueblo, la gente".

"Representar nos puede representar cualquiera, un político quizás, pero mostrar el aspecto cultural de Mendoza debe hacerlo una reina", concluyó.