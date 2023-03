Nuevo paradigma: síndrome del intestino permeable

En cuántas ocasiones que debemos enfrentar una situación estresante, nos duele el estómago? No recordamos un examen final sin estar “descompuestos”? Acaso no sentimos las famosas “mariposas en el estómago” cuando sentimos estar enamorados?, no te pierdas la columna semanal de Carlos Motta en MDZ.