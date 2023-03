Mediante el voto electrónico, así eligieron los mendocinos a la nueva Reina de la Vendimia

Mendocinos y turistas comenzaron a copar el Teatro Griego Frank Romero Day desde temprano y el fervor popular tomó protagonismo en la previa del Acto Central de la Fiesta de la Vendimia. Los más animados en la entrada fueron aquellas personas cuyo DNI terminaba en 8 ya que esta noche tendrán la posibilidad de emitir su voto para elegir a la reina que representará a Mendoza.

El sistema de votación se realiza a través de una máquina que contiene una pantalla táctil con la foto de las 18 candidatas a la corona vendimial. Cada persona que emite su voto debe elegir a una representante y el sistema imprime el voto que luego es colocado en una urna. Este año son 320 votos son los que permitirán elegir a la nueva soberana y los DNI terminados en 8 fueron los favorecidos.

"El público cuenta con 300 votos que se encuentran repartidos por todos los sectores del teatro. Las personas que pueden votar tienen que ser mayores de edad, que su última cifra del documento coincida con el número sorteado, presentar el DNI y la entrada del sector correspondiente al que se ubica", expresaron desde la organización.

Desde las 17 horas, Mayra Gómez y su mamá, Nélida Dinauire, se acercaron al sector para poder sumar su voto. Cerca de las 19, les fue posible emitir su sufragio electrónico y no dudaron en hacer la extensa fila que se acumuló en ese sector el teatro griego. "Vinimos a apoyar a la soberana de La Paz, es la primera vez que estamos acá y ellos venido sobre todo para eso, porque queremos que gane", comentó Mayra quien había viajado desde el departamento del este junto a su familia para no perderse ningún detalle de la Fiesta Mayor. "La estamos pasando muy bien; siempre hemos visto la fiesta por televisión y esta vez no dudamos en organizarnos con tiempo para comprar la entrada y estar presentes", confesaron ilusionadas las mendocinas que llegaron el teatro griego desde la Ciudad de Mendoza en colectivo.

Al igual que en el 202, las máquinas destinadas a la votación se encuentran en el ingreso del Teatro Griego y son custodiadas por un escribano y personal técnico. Los votantes son sorteados por el último número del DNI y por sector (300). El número sorteado fue el número 8.

Los intendentes de los departamentos de Mendoza tienen designado un voto cada uno mientras que la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia (Corenave) y la Comisión de Virreinas Nacionales de la Vendimia (Covinave) tienen designado un voto cada una.

Votos del público designados por sector

Sector Tempranillo: 80 votos.

Sector Malbec: 70 votos.

Sector Bonarda: 60 votos.

Sector Chardonnay: 40 votos.

Sector Torrontés: 25 votos.

Sector Cabernet Sauvignon: 25 votos.

En caso de empate, habrá 3 votos para definir: 1 para Corenave, otro para Covinave y otro para la coordinadora de reinas, Alejandra Gamboa.