Los mejores consejos para atravesar el duelo amoroso

Sin dudas, cada persona atraviesa una ruptura amorosa de distintas maneras. Sin embargo, para algunos resulta un proceso sumamente difícil. La psicóloga Noelia Centeno, brindo una serie de recomendaciones para poder transitar esta etapa.

"El dolor de terminar con un vinculo amoroso no depende de los años que duró la relación sino del proyecto de vida y compromiso emocional. Hay vínculos que a lo mejor en un par de meses tienen un proyecto consolidado, sim embargo hay otros que tal vez duran muchos años pero no tenían proyectos en común", comenzó explicando la especialista.

Centeno advirtió que generalmente, cuando se transita un proceso de duelo, empiezan los cambios en distintos aspectos de la vida. "Nunca se desacomoda una sola cosa en la vida, sino que viene aparejado de otras rupturas de estructura. Tal vez se empieza con un duelo amoroso, y luego se empiezan a mover otros aspectos. El duelo, cualquiera que sea, implica un cambio", sostuvo.

Además sostuvo que la ruptura amorosa, corresponde a un desapego de una parte de uno, de una elección, que era el vínculo. "Cuando la relación se termina hay una parte que se va, que es la que nos cuesta, es ese hueco que nos duele", agregó.

Duelo anticipado

Centeno advirtió que generalmente, en las parejas de largo plazo suelen dos años antes plantear la separación. " Por lo general o los dos o una persona de la pareja, comienza a distanciarse emocionalmente y luego esto se concreta. Cuando pasa esto, al concretarse la separación, se llega al proceso de duelo mucho más entero", dijo.

El momento para conocer a alguien

La psicóloga recomendó como mínimo dejar pasar tres meses luego de una ruptura, para comenzar con una nueva relación. "La mayoría de las veces, no siempre, la persona que viene inmediatamente después de la ruptura amorosa es una persona que se llama "persona puente" que es la que te ayuda a terminar de sanar el duelo. Recomiendo que se den un tiempo para estar solos y solas, conectarse con uno mismo y trabajar interiormente. Cuando no se hace una transformación sana del dolor suele repetir el mismo patrón de elección y te encontrás en una nueva relación haciendo las mismas cosas ", agregó

Finalmente Centeno explicó que una "señal" de que se esta sanando el proceso de duelo es "cuando uno siente gratitud hacia el otro". "Entender que la relación no funcionó pero que me enseñó cosas. No es solo el tiempo del duelo, sino lo que hago con el y cómo lo gestiono. El gran problema es cuando en el proceso la gente se estanca en el enojo, el resentimiento y el despecho post separación", cerró.