Construirán un memorial del Cementerio de Darwin en Mar del Plata

En vísperas del 2 de Abril, Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas, la Fundación No Me Olvides consiguió la aprobación del proyecto para la construcción de un memorial del Cementerio de Darwin en la zona sur de Mar del Plata, bajo el lema "A nuestros compañeros no los enterramos, los sembramos".

Con una serie de modificaciones del proyecto original, el Concejo Deliberante de General Pueyrredón aprobó por unanimidad la iniciativa.

En lugar de cruces, habrá una planta por cada uno de los caídos en el conflicto bélico de 1982 y que sus restos descansan en las Islas Malvinas, con la diagramación del Cementerio de Darwin. Pensando en las características de la zona, se eligieron especialmente tamariscos para colocarse de manera estratégica y tendrán en su base un código QR que cuente la vida de cada uno de los soldados.

"No se trata de saber cómo y cuándo murieron, sino también cómo vivieron, cuáles eran sus sueños, de qué equipo eran hinchas", graficó Julio Aro, presidente de la fundación, en diálogo con MDZ.

La instalación estará ubicada a la altura del Barrio Costa Azul, en la zona delimitada por la Ruta Provincial 11, la Cantera Central entre colectora y Ruta 11, y entre la proyección de las calles 479 y 481.

La iniciativa de la fundación que impulsó la identificación de los soldados enterrados como "NN" en las islas sufrió algunas modificaciones después de cuestionamientos de concejales del PRO y de la Coalición Cívica. "No hay que hacer la réplica porque sería darle la razón a los ingleses", dijo la edil cercana a "Lilita" Carrió, Angélica González, lo que Aro rebatió al considerar que "una réplica es una foto, esto será un memorial para revitalizar la lucha".

En dicha forestación participarán colegios públicos y privados de la ciudad, y los 33 jardines municipales, ya que, serán "los estudiantes marplatenses quienes tendrán el deber del cuidado y mantenimiento del espacio".

"A diferencia del original solo agregaremos unos bancos, para que aquellos adultos mayores que lo visiten puedan sentarse y descansar, en un lugar emblemático para todos que estará ubicado a 1.500 kilómetros de nuestras Islas Malvinas. Pero no será un lugar de esparcimiento", sostuvo el nominado junto al ex coronel británico Geoffrey Cardoso al Premio Nobel de la Paz.

Asimismo, Aro difundió otro de los detalles conmovedores que tendrá la instalación: "El día que se inaugure se van a sorprender todos porque vamos a tener un techito que cuando se ilumine con la salida del sol va a proyectar los nombres de nuestros compañeros marplatenses en la tierra".

El veterano nacido en Mercedes que se afincó en Mar del Plata confirmó que "solo falta la firma del intendente (Guillermo Montenegro) para empezar con las obras que esperamos llevar a cabo con empresarios de la ciudad desde la semana próxima".

El proyecto que difundió este medio meses atrás tuvo tal repercusión que varias provincias buscarán replicarlo, entre ellas Mendoza. "Vamos a seguir este proyecto en distintos lugares, como Mendoza, donde ya me pidieron los planos y hay un lugar definido donde van a buscar instalarlo, al pie del Aconcagua. Falta definir con qué árboles lo van a hacer", anticipó.

"Queremos seguir sembrando memoria para cosechar soberanía. Ese es nuestro objetivo principal", concluyó.

Para seguir los avances del proyecto pueden consultar las redes sociales de la Fundación No Me Olvides o "Sembrando memoria".