Gran preocupación de comerciantes por aumentos en frutas y verduras

Las medidas adoptadas por organismos nacionales y el cambio de estacionalidad marcan el rumbo para establecer el precio de frutas y verduras en la provincia de Mendoza.

Lo primero corresponde específicamente al caso de cítricos, como naranjas y pomelos, entre otros productos que han sufrido un fuerte aumento en el último tiempo y adquirirlos en verdulerías y mercados es casi un lujo. En otros el cambio de estacionalidad influye para incrementar y bajar los valores de los productos, el fin y el comienzo de la producción local en las diferentes frutas y verduras determina su valor en los próximos meses.

Omar Carrasco, titular de la Unión Frutihortícola de Mendoza, señaló que el aumento más fuerte que se produjo en los últimos días lo que se dio en "el tomate -que estaba en buen precio- porque se está terminando la producción local. También aumentó mucho la lechuga, bastante, y los cítricos, la naranja ha aumentado bastante también.

En referencia al valor de los cítricos, el secretario del Mercado Cooperativo de Guaymallén, Marcelo Estudillo, señaló que "se ha visto un aumento fuerte en los cítricos porque no hay oferta, nadie puede traer, ya que toda la venta está enfocada hacia el sur". "Un introductor, para la venta local trae 4 o 5 palets y los otros 15 o 16 palets van para el sur. Esto limita al productor y entra mucha menos mercadería a la provincia, al sostenerse la demanda empiezan a subir los precios", expresó.

En referencia a las medidas que adoptó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Estudillo remarcó que se trata de "una medida muy dañina para los mercados mendocinos". "Se puede introducir la mercadería al sur del país únicamente con un sistema de burbujas que es inviable, que no es para todos. Esto va a excluir a un 70% de los introductores de cítricos, porque hay que tener recursos para entrar a ese sistema de burbujas, y encarecerá la mercadería también. A los introductores sureños no les convendrá comprar en Mendoza e irán a los mercados del sur, a los que entran sin problemas", explicó.

En algunas verdulerías del Gran Mendoza, el kilo de naranja actualmente se puede conseguir a $700 el kilo. "El resto de los cítricos también ha aumentado: la caja de 16 o 17 klilos de pomelo vale $900. Los limones no han aumentado tanto, así que están baratos, una caja de 16 a 17 kilos está en $2.000", comentaron algunos verduleros.

Según indicaron los comerciantes, el precio de los tomates aumentó notablemente. Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

Otro de los productos que se mantienen con valores más elevados, en gran parte por tratarse de importación, es la palta. "La palta ha aumentado un montón, la semana pasada aumentó dos veces el precio y pasó de estar en $2.000 a $2.800 el kilo. Hoy en día solamente estamos encontrando en el mercado la chilena, por lo que a partir de 20 días aproximadamente, cuando empiece a entrar la de producción argentina, esperamos que le baje el precio", comentaron.

Con el cambio de estación aseguran que comenzará a subir el valor de productos como zapallos y tomates, que implican el fin de la producción local. "Aumentarán porque empiezan a traerlos desde el norte. Eso implica los traslados, el tema de la logística y los costos fijos son los que te encarecen en gran medida el producto", remarcaron.

"En el caso de la lechuga pasó algo particular, los calores en Buenos Aires quemaron gran parte de la producción y los mercados entraron a comprar a Mendoza. Eso impactó en los precios, que aumentaron notablemente, en algunos casos hasta el 100%", comentó Carrasco.

La preocupación de los comerciantes ante la situación de frutas y verduras. Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

Con respecto a las ventas, los propios comerciantes no ocultaron su preocupación y señalaron que, sumado a la situación económica general del país, han cambiado las modalidades de compra para adaptarse a sus bolsillos. "Bajó el consumo, ahora se ve mucho que vienen y hacen compras por el día. Por ejemplo, vienen y llevan dos manzanas, dos bananas y dos naranjas. Si hacen una comida, llevan lo justo, por ejemplo, para hacer unos zapallitos al vapor se llevan tres zapallitos, tres cebollas y dos papas. Eso antes no se veía. Antes venían, hacían el pedido y no los veías por 4 o 5 días. Ahora vienen permanente, es hacer compras al día", señaló Javier, un comerciante con más de tres décadas en el rubro.

Precios de frutas y verduras