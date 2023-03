La "trampa" escondida en plena ciudad y que representa un peligro latente

En la esquina que une a las calles Salta y Catamarca de Ciudad, las quejas de quienes a diario transitan por esa zona son habituales: tropezones, lastimaduras en los pies y hasta caídas con golpes son parte de las secuencias cotidianas que genera la permanencia de una rotura en la reja que tapa un tramo de la acequia en el lugar.

No solo por el pozo que tiene hierros cruzados, sino por la existencia de un gran escombro desde el cual se expanden hierros oxidados hacia la vereda por la que caminan cientos de niños a diario, es que las quejas se hacen oír. "Yo paso por acá todos los días y siempre hay algún accidente. Hay señoras que se tropiezan y a mí también me pasó el año pasado que me lastimé un tobillo. Sería muy bueno que esto no esté así, es un peligro para todos", comentó una adolescente en plena mañana mendocina junto a su grupo de compañeras de la facultad.

En la esquina de calle Salta y Catamarca de Ciudad la rotura de una reja persiste desde hace meses.

A tan solo una cuadra del lugar que requiere de una intervención urgente, hay una escuela primaria y secundaria. Niños pequeños, mamás con cochecitos o bebés en los brazos, se ve a diario en el lugar y de hecho, las complicaciones se notan más en los horarios de entrada y salida de las instituciones. A dos cuadras, justamente, está ubicada una universidad privada. "Yo anda todos los días por acá desde hace años y no he visto que esta situación haya cambiado", manifestó Jullieta (23) quien a media mañana se disponía a caminar hacia la parada del colectivo.

La rotura de la reja que está tapada con escombros y alambres a la vista intervienen en el normal paso de personas por las veredas

Es que los riesgos de sufrir complicaciones con solo transitar por la calle están latentes en esa zona de la ciudad mendocina. "Las veredas en toda esta zona son un desastre. Hay adulos mayores que se han tropezado y se han caído por estas situaciones", se escucha en la voz de un joven mientras se refiere a la rotura de la reja en calle Salta y Catamarca. Las personas con discapacidad también ven afectada su posibilidad de transitar por este sector de la ciudad y por lo general quienes usan bastón o silla de ruedas se ven obligados a no transitar en soledad debido a alto riesgo de tener un accidente en plena calle como consecuencia de estas situaciones.