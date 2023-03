UNCuyo: el impacto del descuento en la adhesión al paro

La medida anunciada por la rectora de la UNCuyo en relación al descuento que sufrirán los docentes que se adhieran al paro impactó de manera directa en el acatamiento durante los primeros días de esta semana. Según indicaron desde la institución educativa, la adhesión al paro registró un promedio del 58% en las escuelas secundarias mientras que en las unidades académicas la medida no tuvo el impacto esperado por Fadiunc.

Los docentes de la Universidad Nacional de Cuyo anunciaron que, a pesar del anuncio de la rectora Esther Sánchez, continuarán con las medidas de fuerza hasta el sábado 1 de abril, inclusive, sin embargo, desde la casa de altos estudios informaron que el impacto de los descuentos fue clave para disminuir la adhesión de los docentes que en la primera semana superaba el 75% y tras los anuncios apenas llega al 58%.

Los números expuestos por los directivos de la universidad en esta segunda jornada de paro, expresan una disminución con respecto al día lunes donde el acatamiento fue del 66%. "En el CUC sólo el 36% de los docentes se adhirió al paro. Los profesores de la Escuela de Comercio Martín Zapata adhirieron en un 45,5%. En tanto la Escuela de Agricultura de General Alvear se adhirió el 50% de los docentes. En el en el DAD el 65%, en el Liceo Agrícola el 70% y en el Magisterio el 87%", destacaron a través de un comunicado.

Al respecto del acatamiento que se registra en las unidades académicas. "La adhesión en las Facultades suele ser dispar y se puede tener un panorama hacia el final de la tarde, que es donde se concentran mayoritariamente las clases", agregaron.

La rectora de la UNCuyo destacó en diálogo con MDZ que desde la universidad "respetan el derecho a huelga" pero no pagarán las jornadas a los docentes que no hayan trabajado. Dicha medida fue adoptada luego de numerosos días de protesta que han provocado que los alumnos secundarios no hayan tenido prácticamente actividades durante el 2023 y ante el pedido de los padres que habían exigido una postura más dura por parte de las autoridades.