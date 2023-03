Frente a la prohibición: ¿los cigarrillos electrónicos son más perjudiciales?

A partir de este martes, por decisión del Ministerio de Salud, se prohíbe la importación, distribución y comercialización de los sistemas o dispositivos electrónicos destinados a inhalar vapores o aerosoles de tabaco, comúnmente conocidos como cigarrillos electrónicos. Frente a esto, MDZ Radio dialogó con Carlos Damin, especialista en Toxicología, quien analizó la utilización de dichos dispositivos.

"La diferencia es que cuando uno fuma cigarrillo, se quema el tabaco, por lo que uno inhala humo. Este último tiene alrededor de 7 mil sustancias químicas diferentes, de las cuales muchas son muy nocivas para la salud y 100 son cancerígenas. Cuando uno fuma tabaco, además incorpora nicotina, que es lo que genera una gran dependencia del hábito", explicó el especialista.

En relación a lo expuesto, Damin advirtió que el fin de los cigarrillos electrónicos es que las personas incorporen nicotina de una manera "menos nociva". "Si la pregunta es si es mejor vapear tabaco que fumarlo, la respuesta es sí. Lo que no quiere decir que sea bueno", señaló.

Con respecto a la idea de que el vapeo reemplaza al cigarrillo advirtió: "El hábito del consumo de tabaco tiene distintas aristas. Una es la nicotina que genera mucha dependencia, otra es el placer que le genera al consumidor de tabaco el hábito de fumar, también se suma la dependencia del hábito, el de llevarse algo a la boca".

De esta manera, según el médico, cuando la persona utiliza el vapeo en lugar del cigarrillo reemplaza la acción de llevarse algo a la boca todo el tiempo. "Como tiene nicotina también, de alguna manera está saciada la necesidad de la dependencia que generó el tabaco, es una forma de reemplazo parcial", agregó.

Según detalló Damin, uno de los argumentos que esgrime el Ministerio de Salud para tomar esta decisión es que estos dispositivos producen otros productos químicos como el formaldehído, que son extremadamente tóxicos; y que en algunos casos al calentarlos a través de líquidos podría aumentar la cantidad de esos productos nocivos y por eso terminarían siendo casi tan perjudiciales como el fumar tabaco.

"Estas medidas tienen que ver con decisiones políticas, donde no siempre la salud es lo más importante. ¿Por qué en nuestro país la marihuana esta prohibida y en Uruguay no?. Cuando uno pretende regular siempre aparece el lobby. Un claro ejemplo es lo que sucede con la propuesta de ley de alcohol cero al volante, las provincias que producen alcohol como el vino no quieren saber nada con respecto a eso", cerró.