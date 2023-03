Los docentes de la UNCuyo desafían al rectorado y continúan de paro pese a los descuentos

Docentes de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) continuarán de paro -al menos- hasta el sábado 1 de abril y desafían al rectorado de la casa madre de estudios de la provincia en la misma semana en la cual comienzan a regir los descuentos salariales por días no trabajados, una medida que consiguió apoyo de padres de alumnos de las escuelas secundarias. Pese a esto, el gremio docente Fadiunc adhirió al paro docente convocado por la Conadu Histórica y la medida de fuerza seguirá como mínimo seis días más.

En concreto, desde este lunes 27 de marzo la UNCuyo solo pagará aquellos días en los que el servicio educativo "se preste efectivamente", precisó la rectora Esther Sánchez, quien días atrás sentenció que no se pagarán los días donde los docentes ejercen su derecho a huelga.

Este lunes a las 10 los docentes nucleados por Fadiunc se concentrarán en la puerta del rectorado de la UNCuyo en el marco del paro nacional convocado por la Conadu. "En defensa de nuestro salario", los mendocinos pondrán a prueba la dura medida anunciada por la rectora Esther Sánchez.

Fuentes precisaron que "el 16% impuesto por el Gobierno nacional para el primer trimestre del 2023, a cobrar en abril, ya ha quedado por debajo de la inflación proyectada para el mismo período que, seguramente, superará el 21%".

uD83DuDD35 SEMANA DE PARO NACIONAL: Continúa el plan de lucha de CONADU HISTÓRICA en defensa de nuestro salario.



uD83DuDCE2 Este lunes 27 de marzo a las 10:00h, desde FADIUNC concentramos frente al rectorado de la UNCuyo en el marco del paro nacional de una semana, convocado por CONADUH. pic.twitter.com/SDHS2Ji6b8 — FADIUNC (@fadiunc) March 25, 2023

En el comunicado que hizo trascender Fadiunc en las últimas horas del domingo, lanzaron críticas para el rectorado provincial, tras afirmar que "en este contexto, la rectora de la UNCuyo anunció el pasado jueves 23 de marzo el descuento sobre nuestros salarios por ejercer el constitucional derecho a paro. Un ajuste más sobre nuestros depreciados salarios".

"A las 12:30 compartiremos una olla popular en solidaridad con el reclamo por una bandeja accesible para el comedor universitario. Sucede que el aumento de la bandeja, $500 para estudiantes y $830 para el personal, es una muestra más del recorte presupuestario, y un nuevo intento de descargar la crisis sobre nuestras espaldas", agregaron.

"A partir de ahora reconocemos el derecho de hacer paro de nuestros docentes, pero no se pagarán los días en los que la prestación del servicio educativo no se haga efectiva", aseguró la rectora Sánchez en conferencia de prensa el jueves 23, que si bien reconoció que la actitud de reclamo de los docentes es válida, buscó alternativas económicas para sancionar a quienes tomen la postura de huelga y justificó la medida al decir que es en "favor de los estudiantes".

Continúan los paros en la UNCuyo. Archivo MDZ.

El acatamiento al paro docente fue importante días atrás y llegó a ubicarse por encima del 90%, principalmente en las escuelas secundarias (CUC, Martín Zapata, Magisterio, Liceo Agrícola, DAD y Escuela de Agricultura en Alvear).

Tras el anuncio, Sánchez se reunió con un grupo de padres de alumnos de las secundarias y ratificó la medida, a la vez que indicó que “mantener la presencialidad es prioritario".

En lo que va de 2023, los seis colegios secundarios y el único primario más las once facultades que dependen de la UNCuyo casi no han podido retomar un ritmo sostenido de actividades. De hecho, las clases de acuerdo al calendario comenzaron el lunes 6 de marzo. El miércoles siguiente (8 de marzo) no hubo actividades en el marco del Día Internacional de la Mujer, que en la UNCuyo es decretado como asueto. Luego en la semana que va del 13 al 18 de marzo, los alumnos y alumnas vivieron la primera huelga del año, que en los colegios se hizo sentir con un nivel de adhesión altísimo. En tanto, en la semana del lunes 20 la actividad fue retomada y llegó hasta el jueves 23, puesto que el viernes 24 fue feriado nacional por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. La última semana de marzo la actividad también será escasa.