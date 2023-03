Paros en la UNCuyo: cómo afectan y la respuesta docente al descuento de los días

Luego de una semana sin clases, entre el lunes 13 y al viernes 17 de marzo en los siete colegios y once facultades que dependen de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), todo indica que la medida de fuerza se repetirá la semana próxima, luego de que a nivel nacional la Conadu Histórica convocara a extender el paro desde el lunes 27 de marzo al sábado 1 de abril. Serán en total, al menos cinco días que se sumarán a los seis en que los estudiantes ya han visto resentido el dictado de clases como consecuencia de un conflicto extendido en el tiempo, en el marco de un pedido al Gobierno Nacional que lleva adelante el sector docente y de investigación y que hasta ahora no ha logrado ser resuelto.

Con este nuevo paro, los/las estudiantes que asisten a los colegios y facultades que dependen de la UNCuyo sumarán, en total, once días sin clases y habrán tenido desde que el ciclo lectivo inició, tan solo ocho días con actividades educativas plenas en las aulas. En líneas generales, lo que solicitan los/las docentes a través de las respectivas entidades de representación que están nucleadas a nivel nacional en la Conadu Histórica (y replicado en Mendoza a través de la Fadiunc, el gremio de los docentes de la UNCuyo) es que su sueldo sea equiparado en relación al ritmo de la inflación. El último acuerdo logrado en paritarias consistió en un incremento salarial del 16% en marzo.

El anuncio realizado este jueves por la rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez, para descontar el día a los docentes que no asistan a clases en el marco de la próxima semana de paro, cayó como un "balde de agua fría" en la Fadiunc. Se trata del gremio que representa a unos 2 mil docentes de los 5 mil que trabajan en las instituciones educativas de la universidad estatal. Francisca Staiti, actual secretaria de prensa y secretaria federal de la Conadu Histórica (agrupación con representación nacional) recalcó que la UNCuyo es "la única universidad del país que elige ir aún más en detrimento del salario docente que ya viene depreciado por la falta de respuestas a nivel nacional".

Según los representantes de los gremios de docentes nacionales (que tienen intervención de 27 universidades argentinas), este acuerdo no solo no representa a las necesidades del sector, sino que tampoco fue depositado en el último sueldo. Sostienen en definitiva, que hoy, en miles de casos, el salario de un docente universitario con título de grado y muchos años de formación no llega al mínimo de 130 mil pesos.

Incluso, sostienen desde la Fadiunc, en muchos casos, esa suma en realidad, no llega a los 90 mil pesos, un porcentaje considerablemente inferior al piso actual de una Canasta Básica de Alimentos, que al 20 de marzo, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, trepó en marzo a un mínimo de 177 mil pesos.

Ahora bien. Mientras los pedidos para que se reabra la mesa paritaria con la Secretaría de Políticas Universitarias se profundizan y los acuerdos entre una y otra parte no llegan, en Mendoza en particular las voces de los alumnos y sus familias se hacen escuchar, luego de un 2022 donde el total de jornadas en las cuales los/las estudiantes no tuvieron clases por este motivo fue de veinte. En realidad, en lo que va de 2023, los seis colegios secundarios y el único primario más las once facultades que dependen de la UNCuyo casi no han podido retomar un ritmo sostenido de actividades. De hecho, las clases de acuerdo al calendario comenzaron el lunes 6 de marzo.

El miércoles siguiente (8 de marzo) no hubo actividades en el marco del Día Internacional de la Mujer, que en la UNCuyo es decretado como asueto. Luego en la semana que va del 13 al 18 de marzo, los/las alumnos vivieron la primera huelga del año, que en los colegios se hizo sentir con un nivel de adhesión que en muchos casos superó el 90%. En tanto que este lunes 20 se retomaron las actividades de lunes a jueves y este viernes no habrá clases en el marco del feriado Nacional por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia..

"Atados al conflicto"

De la UNCuyo dependen siete colegios a los que asiste una matrícula de 6 mil estudiantes: son el Colegio Universitario Central (CUC); el Magisterio; la escuela de Comercio Martín Zapata; el Liceo Agrícola y Enológico; el Departamento de Aplicación Docente (DAD) y la Escuela de Agricultura de General Alvear. Todos ellos, de nivel secundario; en tanto que una más, la escuela Carmen Vera Arenas, es de nivel primario.

Lo cierto es que tras conocer la decisión del sector docente a nivel Nacional y luego de un año lectivo que en 2022 estuvo marcado por la falta de un acuerdo entre las partes, los estudiantes manifestaron su preocupación por esta realidad. Aseguraron que para ellos no fue sencillo equiparar el tiempo perdido de clases con una extensión de al menos un mes más de cursado. En el caso de las facultades, las adhesiones a las distintas jornadas de paro se han concretado de manera dispar y con porcentajes variados, con asistencia de docentes y alumnos en los casos de mesas de exámenes y otras actividades puntuales.

"Yo entiendo que se trata de una situación muy grave de los docentes y considero que el pedido de recomposición salarial es válido en el actual contexto, Pero nosotros como alumnos/as quedamos en el medio de una situación que no depende de nosotros y después se nos complica bastante para recuperar esos días perdidos", expresó María (16) que es alumna del CUC. Desde su punto de vista, el hecho de no ir físicamente a la escuela no ha sido un impedimento para que realice tareas y actividades en su casa. "Es justo que los docentes se expresen pero el hecho de que haya una semana paro y la otra no y a la siguiente sí, esa situación nos perjudica a nosotros como estudiantes", expresó otra estudiante luego de conocer la decisión de las autoridades de la UNCuyo para descontar los días de paro a los docentes que adhieran a la medida la semana del 27 de marzo al 1 de abril.

Para otra alumna de primer año del DAD, una de las inquietudes en este marco es que los docentes luego puedan comprenderlos a ellos si presentan demoras en los procesos de aprendizajes. "Nosotros muchas veces perdemos el ritmo por estas situaciones; luego no es muy sencillo retomar", expresó la adolescente. Por su parte, varias familias manifestaron su postura en relación al conflicto que en las últimas horas recobró mayor tensión. "En realidad las escuelas están abiertas y si hay chicos que no llegan con su proceso, los docentes los citan, no es que los dejan. Es vergonzoso que los docentes tengan que llegar a estas instancias porque no hay una solución de fondo", expresó Emilce L. (39), mamá de dos alumnas que asisten a los colegios que dependen de la UNCuyo.

El pedido de mejoras a nivel Nacional

Francisca Staiti, secretaria de prensa de la Fadiunc y representante de la Conadu Histórica destacó que al sueldo de los docentes que trabajan en la UNCuyo los paga la Nación y que la universidad solo tiene instancias paritarias con el sector docente en relación a las condiciones de trabajo, "El conflicto es nacional no provincial. Nuestro salario se parita con la Secretaría de Políticas Universitarias y con el Consejo Interuniversitario de Rectores. Por eso nuestro pedido es a nivel Nacional y las decisiones de llevar adelante una medida de fuerza se toman siempre en el marco de los plenarios. El 10 de marzo fue el último y allí se decidió dar lugar a una nueva semana de visibilización", detalló la secretaria de la Fadiunc. Los/las estudiantes aseguran que el año pasado quedaron "en el medio" del las tensiones y que este año no fue la excepción.

Remarcó además que desde el sector de los docentes e investigadores se está solicitando una reapertura de las paritarias. "El aumento del 16% resulta muy escaso en relación a la inflación que se prevé llegue al 21.5%. "A esto se suma que no hemos cobrado ni siquiera ese aumento. El escalafón docente con esto se ve muy afectado y los ingresos en muchos casos no llegan a los 90 mil pesos", manifestó Staiti y aclaró que para poder estar frente a un aula en el plano universitario se requiere para la gran mayoría y como mínimo, un título universitario y especializaciones. Es decir, una carrera que solo se logra luego de años de aprendizaje, estudio y práctica.

La voz de los docentes

"A nosotros se nos pagan las horas que estamos frente a los alumnos, es decir si doy una determinada materia se me pagan las tres horas que estoy frente a los alumnos. Fuera de ese horario, tengo que:preparar los prácticos y las evaluaciones, corregir, planificar, asistir a reuniones y capacitarme porque todos los años somos evaluados por un concepto que si no alcanza el 'muy bueno' puede trabar el acrecentamiento o la posibilidad de titularizar las horas", expresó una docente que lleva años frente a las aulas en los colegios dependientes de la UNCuyo. Los docentes agrupados en la Fadiunc piden mejoras en sus salarios en el marco de la actual inflación.

Aclaró además que "los aumentos en cuotas, no acumulativos y sobre la base de diciembre del año anterior indican que seguimos perdiendo poder adquisitivo y que esos aumentos ni siquiera equiparan el porcentaje del aumento de un maple de huevos". A modo de reflexión la educadora que a base de esfuerzo a logrado un alto nivel de conocimientos en la materia que dicta, buscó transmitir a la sociedad un aspecto poco visibilizado. "¿Cuanto lleva a un padre acompañar los deberes de sus hijos? Bueno sería bueno pensar ese tiempo multiplicado por 300 o más alumnos que tiene un profesor. Porque si tiene cuatro horas y el total de horas que podemos tener es de 36,.serían nueve cursos multiplicados por 34 alumnos por curso. Eso da un total de 306 alumnos a los que no solo les damos clases", manifestó la educadora.