La rectora de la UNCuyo aseguró que la presencialidad es "innegociable" y mantendrá el descuento a docentes

La rectora de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), Esther Sánchez, justificó el descuento salarial anunciado días atrás en el marco de una nueva semana de paro docente llevado a cabo por el gremio docente Fadiunc - Conadu Histórica y aseguró que no está en sus planes negociar la presencialidad en las aulas. Fue en diálogo con MDZ Radio, donde precisó que "12 días de paro en el primer mes del año es una medida muy fuerte".

"Entendemos a los docentes y sus demandas. Hemos buscado en varias oportunidades acompañarlos en sus necesidades, pero esta medida no es en contra de ellos. Es una herramienta que tenemos a favor de los estudiantes. Nosotros tenemos que proteger a los estudiantes porque en el proceso de formación está puesto en juego la salud mental de ellos. Estamos saliendo del impacto de la pandemia y no podemos omitir eso", indicó Esther Sánchez, rectora de la UNCuyo.

Y luego enfatizó: "Entiendo que hay otros caminos para reclamar por una mejora en los salarios, pero no vamos a negociar la presencialidad en las aulas. Para nosotros la presencialidad del docente en el aula es innegociable".

La rectora Esther Sánchez estuvo en MDZ Radio. MAXMILIANO RÍOS/MDZ

La rectora envió un claro mensaje al gremio docente nacional, al cual le pidió que respete lo acordado con el Gobierno: "Conadu Histórica es una de las representaciones sindicales, Son seis y cinco de ellas firmaron la paritaria con el Ministerio de Educación del Gobierno Nacional. De alguna manera, Conadu Histórica debería respetar la voluntad de la mayoría. El resto sí firmó, y Conadu no lo hizo. El reclamo lo tienen que hacer a las autoridades nacionales, que es lo que nosotros les venimos pidiendo".

"Consideramos que hemos hecho un largo camino. Hemos tenido cinco o seis reuniones de paritarias con los docentes donde hemos propuesto alternativas para visibilizar el problema. Con esta medida buscamos que haya un espacio de reflexión para ver cómo resolvemos los problemas porque la Universidad Nacional de Cuyo no puede resolver por sí sola los problemas que está planteando la Conadu Histórica", agregó.

La rectora Esther Sánchez estuvo en MDZ Radio. MAXMILIANO RÍOS/MDZ

En comparación con otros lugares del país, la rectora de la UNCuyo indicó que "las situaciones son muy disímiles. En Rosario y en el Litoral han hecho solo dos días de paro. Acá en Mendoza, solo en el primer mes ya tenemos 12 días en el primer mes del ciclo lectivo. Es una medida muy fuerte la que asumieron".

Además de justificar la medida, buscó explicar que no se trata de un descuento: "Entendemos que estamos sentado un precedente, aunque en 2005 sabemos que ocurrió algo similar. Solicitamos una conciliación obligatoria días atrás, no obtuvimos buenos resultados. No estamos descontando nada, estamos pagando los días efectivamente trabajados. Tengo el deber de administrar los fondos de la Universidad y me podrían acusar de mal desempeño de funcionario público en la medida que yo pague por servicios que no se están prestando. El derecho de huelga puede seguir siendo ejercido. Esto no es una sanción. No se despedirá a nadie. Ahora se trata de servicio prestado, servicio pagado. Salvo que efectivamente el docente esté enfermo o tenga justificativo".

"Queremos que ellos estén en el aula y que juntos busquemos medidas para que obtengan lo que piden", cerró Esther Sánchez.