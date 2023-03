La Iglesia convocó a una marcha para que Córdoba “no se convierta en Rosario”

Una multitud acompañó este lunes por la tarde una movilización convocada por la Iglesia Católica para pedir acciones que frenen la avanzada de hechos de inseguridad que vienen azotando a la provincia de Córdoba.

La marcha tuvo por consigna “¡Basta de droga! ¡Basta de violencia! Estamos a tiempo”. Si bien se convocó a distintos credos que conforman la organización Comipaz, la marcha fue convocada por el Arzobispado cordobés y su titular, Ángel Rossi, dio lectura un documento para instar a poner fin a la oleada de hechos delictivos, que hace diez días tuvo como blanco a una fundación que alberga a chicos con adicciones y que es coordinada por el cura Mariano Oberlin.

“Este clamor nace de lo más hondo del corazón. Este grito nace de la bronca e impotencia, pero también desde la esperanza que estamos a tiempo para ponerle freno. Que otra patria es posible y que entre todos podemos. Este es un anhelo que no sabe de grietas, une a las orillas distantes, no tiene partidos, no es una consigna de ninguna fracción, es una consigna que nos une a todos”, leyó el arzobispo Rossi. En el acto, estuvieron presentes el Ministro de Gobierno y Seguridad, Julián López, junto al intendente y vice de la ciudad de Córdoba, Martín Llaryora y Daniel Passerini.

El propio Oberlin también dijo presente en la convocatoria, recibiendo la solidaridad de los presentes luego del duro posteo que compartió en sus redes sociales. Con la frase “Esto pasa en Córdoba, no es Rosario” el sacerdote detalló que a las 16 horas del martes 14 de marzo, un hombre “se asomó por la tapia perimetral de nuestro centro de rehabilitación en el Campo de la Ribera, en donde viven 40 chicos, y disparó al voleo dos tiros con una escopeta recortada. Inmediatamente se subió a un auto bordó, y salió a alta velocidad”.

Oberlin alertó que “esto ocurrió a 40 metros de una de las casillas policiales de la Costanera” y alertó sobre la inacción policial. Si no confrontamos a quienes pretenden adueñarse del barrio, llegará un momento en el que va a ser muy difícil volver atrás”, explicó en su posteo.

Ante el relato, arzobispo Ángel Rossi emitió un mensaje contundente días atrás en apoyo al cura en su lucha contra el narcotráfico y denunció la existencia de “complicidades” que permiten que este flagelo avance.

Sus palabras dieron origen a la convocatoria que se concretó este lunes a partir de las 19 y que finalizó frente a la Catedral de la ciudad de Córdoba buscando visibilizar esta problemática que viene afectando a la sociedad cordobesa.

En el documento leído, el arzobispo instó al Estado a tomar medidas inmediatas para combatir el narcotráfico y advirtió sobre las consecuencias de no actuar a tiempo. En especial, Rossi planteó que se debe atender el urgente problema de la drogadicción. “Nos duele y nos llena de impotencia ver a nuestros niños y jóvenes hechos víctimas de la miserabilidad de unos pocos”.

También sostuvo que los “abuelos en nuestros barrios están encerrados, sin poder salir a la vereda, por el peligro (de la inseguridad) que se instaló en la provincia”.

Asimismo, se escucharon dos testimonios de jóvenes recuperados de adicciones, se leyó el poema de Mario Benedetti “No te salves” y finalizó con el tema musical de León Gieco “Solo le pido a Dios”.

A principios de este mes, la Pastoral Social de Córdoba le envió una carta a todos los dirigentes políticos, en donde “le suplicamos que logren consensos y acuerdos básicos. Allí enumeramos cinco puntos a consensuar y pusimos como prioridad el flagelo de la droga, lo que genera descontrol, violencia y riesgo de la vida”. Así lo comentó el padre Munir Bracco, asesor de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de la provincia a radio Cadena 3. Y señaló que “no se llega a este nivel en que estamos viviendo si no hay complicidad, inoperancia o desidia”.

Reunión con Comipaz

Pocas horas antes de la movilización, el titular del Ministerio de Gobierno y Seguridad se reunió con los integrantes del Comité Interreligioso por la Paz (Comipaz) para dialogar “sobre temas sociales, la problemática de las adicciones y la seguridad”, se informó desde Casa de Gobierno.

Participaron del encuentro el rabino Marcelo Polakoff, el pastor Norberto Ruffa, el imam Jihad Sleiman, monseñor Ángel Rossi y la diacoma María Pedicino Keuroghlian.

Al respecto, López señaló: “Es muy importante escuchar la experiencia que tienen las organizaciones en diversos temas, particularmente la voz de todos los credos reflejada en esta mesa, habla de la visión integral que nos interesa tener en el Gobierno de Córdoba”.

Además, participaron del encuentro el secretario de Seguridad, Claudio Stampalija y la directora de Culto provincial, Marcela Gelatti.