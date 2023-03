Olor nauseabundo y líquido de cloacas por todos lados: el desesperado reclamo de vecinos de Guaymallén

Vecinos del distrito Corralitos ya no saben qué hacer para obtener respuestas certeras sobre lo que sucede en el concurrido cruce de Severo del Castillo y 2 de Mayo, en Guaymallén. El lugar, empantanado e intransitable, se encuentra lleno de líquido desagradable producto del desborde de una boca de cloacas. Es tal la cantidad de "agua" que sale que inclusive avanza hacia el interior de casas aledañas. Quienes viven en la zona aseguran que "Aguas Mendocinas y la Municipalidad se pasan la pelota de un lado a otro". Se trata de una zona muy transitada en el departamento, tanto por peatones como por vehículos y colectivos.

"Se siente un olor nauseabundo. Este fin de semana quise tener la ventana abierta porque hay un aire muy lindo y fresco pero no se puede. Abrís y no se puede respirar. Está toda la zona llena de agua de cloacas, por no decir otra cosa", indicó una vecina que se contactó con MDZ.

Una zona muy transitada en Guaymallén.

El problema data de 2021. "Estábamos en plena pandemia", recuerda un vecino, "cuando se empezó a rebalsar por primera vez esa boca de cloacas". El reiterado reclamo de quienes viven allí escaló hasta la televisión y aseguran que "cuando el tema empezó a salir en la televisión y otros medios vinieron con máquinas al otro día y supuestamente lo arreglaron. Pero eso duró poco".

Calles y veradas, lleno de líquido cloacal.

Calles y veradas, lleno de líquido cloacal.

"Vienen de Aguas Mendocinas, hacen un arreglito por arriba que no dura nada y se van", advierten los vecinos que desde el viernes están -una vez más- con el líquido de cloacas que avanza desde la calle hasta las veredas y hacia el interior de las casas también.

Cuando llueve mucho, la boca de cloacas no aguanta. Pero "en estos días acá ha lloviznado, no ha llovido fuerte, no han sido tormentas", indican mientras esperan soluciones concretas.

El líquido cloacal avanza y se mete en las casas.

El líquido cloacal avanza y se mete en las casas.

"El viernes se rebalsó una vez más. Estoy a 50 metros del cruce y mi puente se llena de ese líquido, como toda la esquina. Es nauseabundo, se mete en las casas porque sale mucho líquido", se lamenta otra vecina de la zona.

Quienes viven allí aseguran que se trata "de una obra que hicieron hace más de 30 años que no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va, porque acá nadie en Corralitos tiene cloacas". Una vecina indicó que "llamé a Aguas Mendocinas, me atendieron bien, me derivaron a la Municipalidad, pero por ahora no tengo respuestas".

"Es algo horrible. Entre Municipalidad de Guaymallén y Aguas Mendocinas se pasan la pelota y me dicen que hay que hacer una megaobra para que esto quede solucionado de una vez por todas. Lo que hacen, lo hacen mal. Tapan y enseguida se rompe. Qué tienen que hacer, quién lo tiene que hacer, no lo sé, pero no se puede estar ni vivir así", indicaron.