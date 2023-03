Consejos Escolares: responsabilidades sí, financiamiento no

En las boletas electorales bonaerenses hay una sección a la que casi nadie le presta atención: los Consejos Escolares. Como cuerpo colegiado, sus miembros se van renovando cada dos años, es decir, cuando se renuevan los cargos ejecutivos y también en las elecciones de medio término. Así, aunque elegidos por el voto popular, su responsabilidad y desempeño son prácticamente desconocidos.

La creación de los Consejos Escolares bonaerenses está asentada en el artículo 203 de la Constitución Provincial y su funcionamiento establecido en la Ley 13.688 de Educación Provincial. El Consejo Escolar es el responsable de la administración de los establecimientos educativos en cada distrito, salvo en los aspectos “técnico-pedagógicos.”

En otras palabras, es el organismo encargado de garantizar el equipamiento en las escuelas, el mantenimiento edilicio y las ampliaciones, y también de cuestiones administrativas en relación a los recursos humanos.

El problema fundamental es que, si bien recibe una parte de su presupuesto de manera automática a través de la coparticipación, resulta insuficiente para cubrir los costos de la totalidad de sus responsabilidades. Así, la Dirección General de Cultura y Educación, va designando partidas a medida que los Consejos van presentando pedidos.

Sin embargo, este procedimiento es sumamente ineficiente. Por ejemplo, recién hace unos días mandaron las partidas para reponer los matafuegos, a pesar de que las escuelas reciben alumnos desde mediados de febrero. A eso se suma que el dinero enviado es acorde a los presupuestos que se presentaron en diciembre del año anterior. Inflación mediante, no alcanza para reponerlos como corresponde. Eso sí, a fin del año pasado, el Consejo General de Educación incorporó al Calendario Escolar el 2 de agosto como el “Día de la Escuela Pública Digna y Segura” en homenaje a Sara y Rubén, “víctimas de la desidia y el abandono (sic) del gobierno de la Ex Gobernadora María Eugenia Vidal”.

Este dato nos lleva a las pruebas de hermeticidad, indispensables para evitar accidentes fatales como el que sucedió en Moreno en 2018 y que le costó la vida a Sandra y Rubén. También es responsabilidad de los Consejos Escolares, pero la partida de plata que manda la provincia no alcanza para realizarlas en todas las escuelas. Si los municipios no salen a cubrir ese costo, nadie sabe si los sistemas de gas de los establecimientos educativos están en condiciones.

Algo parecido sucede con las obras de infraestructura. El gobierno provincial autoriza licitar, pero después no envía los fondos. Todavía hay obras ejecutadas en el 2022 que no se pagaron. Hasta tanto no se resuelva la situación, los Consejos Escolares no podrán presentar nuevos legajos de obras. Mientras, las demandas de las escuelas se siguen acumulando.

Por último, está el tema de los recursos humanos. Si bien en relación a los docentes el Consejo Escolar sólo desempeña tareas administrativas, tiene la responsabilidad de nombrar y cubrir los cargos de los auxiliares. Al igual que en las cuestiones edilicias, es la provincia la que paga los sueldos y habilita nuevos cargos.

Los auxiliares realizan una labor imprescindible: son los encargados de las tareas de limpieza y cocina. En otras palabras, sin auxiliares los alumnos no comen. A pesar de la importancia de su presencia, la gestión de este recurso es extremadamente ineficiente.

Si un auxiliar se enferma, no hay quién lo reemplace. El sistema no contempla guardias pasivas que permitan tener personal disponible para cubrir eventuales ausencias en distintas instituciones. Además, la creación de nuevos cargos parece estar más ligada a decisiones discrecionales que a necesidades reales: mientras municipios opositores como La Plata, Vicente López o Tres de Febrero no reciben autorización para nombrar nuevos auxiliares en puestos vacantes, como por ejemplo escuelas que pasaron a tener doble jornada, los municipios oficialistas publican orgullosos gran cantidad de nombramientos. En los últimos días Hurlingham incorporó 34, Pilar 47, Luján 21, San Miguel del Monte 15 y el Partido de la Costa recibió más cargos que la gente que tenía para cubrirlos, por lo que ocho quedaron vacantes.

A pesar de todo, el Gobernador Axel Kicillof repitió varias veces en su discurso de apertura de sesiones legislativas que “la educación pública es una prioridad”. Los hechos parecen mostrar lo contrario.