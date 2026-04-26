"¡Chau, Macoco!" en el Teatro Regio

La consagrada Banda de Teatro Los Macocos reestrena su último espectáculo bajo la dirección de Mariana Chaud, en coincidencia con la celebración de sus 40 años de trayectoria.

¡Chau, Macoco! es un biodrama apócrifo y atípico, o se podría decir un “viudrama”. En él Los Macocos reconstruyen la épica de cuarenta años de grupo. Las cuatro viudas de Los Macocos se juntan a esparcir las cenizas de sus maridos, integrantes del grupo, en un teatro.

Durante este encuentro las disputas por dinero, cartel y engaños se suceden revelándonos lo cerca que se encuentra la exageración de la verdad. Además se visitan las biografías de Los Macocos en clave documental desde los bebés que fueron, pasando por los retazos de su formación teatral estricta, rígida, dura como sus cuerpos, hasta sus últimos suspiros. ¡Chau, Macoco! se apoya en el humor para distorsionar, exagerar y fantasear sobre el pasado conjunto. La memoria es escurridiza y los recuerdos son un relato posible. Cuando se trata de un grupo que está cumpliendo cuarenta años haciendo (o deshaciendo) teatro, esa memoria común es una parte vital de esta “banda”.

Macoco2 Jueves a Domingos a las 20:00hs. Teatro Regio. Av. Córdoba 6056 CABA Gentileza.

Los Macocos (Banda de Teatro) Es un grupo teatral independiente que, desde su fundación en 1985, ya lleva estrenados 20 espectáculos. Integrada por Daniel Casablanca, Martín Salazar, Gabriel Wolf y Marcelo Xicarts, esta agrupación (nacida en la ENAD, ex Conservatorio Nacional y actual UNA) ha transitado todos los circuitos teatrales —tanto el comercial, como el oficial y los circuitos alternativos/independientes— con gran respuesta de público en cada nuevo espectáculo, al punto de tener ya una masa fiel que, obra tras obra, no duda en volver a verlos. Teniendo como matriz su particular humor y el juego teatral (ya una marca registrada), no deja de lado un punto de vista sobre el estado de las cosas y una “opinión” sobre ese statu quo.

Espectáculos como La fabulosa historia de los inolvidables Marrapodi son estudiados en universidades, no sólo de Argentina, sino del mundo, para investigar sobre la historia del teatro nacional. Dicha obra fue estrenada en el Complejo Teatral de Buenos Aires, así como Los Albornoz, Supercrisol, Androcles y el león o ¡Todo a la basura!, además de retrospectivas que incluyeron otras obras como Continente viril y Fábula de la princesa Turandot.