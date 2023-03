Besos por celular: el exótico accesorio para dar y recibir besos a distancia

MUA, una onomatopeya que mundialmente se puede asociar al beso, fue la palabra elegida por una startup china que creó un dispositivo que permite dar y recibir besos a la distancia y que se sientan en los labios. Se trata de un accesorio de silicona con la forma de una boca y sensores de movimiento oculto que permite reproducir los besos recibidos.

La pregunta es si una máquina puede reemplazar los besos. Y eso aun está por verse. Desde la compañía Siweifushe, que creó este accesorio -en venta por US$38- explicaron que el dispositivo es capaz de reproducir un sonido y sube apenas la temperatura durante el beso para que la experiencia sea "más auténtica".

Besos por celular: el espeluznante dispositivo que abrió un debate

La pandemia de coronavirus, con sus largos y repetidos aislamientos tuvo mucho que ver con el desarrollo de este producto que permite, incluso, almacenar besos y descargarlos. Los ciudadanos chinos permanecieron aislados en sus casas durante meses. En la época más critica de los confinamientos, Zhao Jianbo, el inventor de este dispositivo, "estaba en una relación en ese entonces, pero no pude conocer a mi novia debido a los aislamientos", según él mismo contó.

Jianbo estudia en la Academia de Cine de Beijing y realizó un proyecto de posgrado en la falta de intimidad física en las videollamadas. Esa fue, de alguna manera, la génesis de este proyecto para el cuál creó Siweifushe, la startup que el último 22 de enero lanzó Mua.

Aunque algunos critican como "espeluznante" su creación, en apenas unas semanas vendió más de 3.000 máquinas y recibió reservas por más de 20.000 dispositivos.

El aspecto del Mua es el de una boca con labios fruncidos que sobresalen. Para usarlo, el usuario debe descargar una aplicación y vincular el accesorio al teléfono. Al besar el dispositivo, este devuelve el beso.

El dispositivo recibió un sinfín de críticas. Aunque hay algunas positivas, la mayoría se centran en las diferencias que hay entre besar el dispositivo y besar a una persona. "No se siente como un beso real", señalaron usuarios en una plataforma, en tantos otros señalaron como falencia la falta de lengua.

Kissenger, el dispositivo que permitía besarse a la distancia hace ya 5 años

Aunque está causando revuelo, Mua no es el primer dispositivo creado para besar a la distancia. Hace años una compañía había lanzado Kissenger, un aparato para superar las distancias. Su creador, Adrian David Cheok, reveló entonces que la inspiración para crear ese dispositivo fue la necesidad de salvar distancia entre personas que se quieren. "Cuando era niño tenía a mis abuelos a una cuadra de mi casa, pero no todos corren con la misma suerte y eso me motivó a pensar en un dispositivo para conectar a las familias", contó cuando lanzó su dispositivo.