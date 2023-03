24M: el operativo clamor por CFK eclipsó el pedido de memoria, verdad y justicia

Miles de manifestantes de organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales se congregaron en la Plaza de Mayo con distintas convocatorias que comparten un eje común: volver a reclamar una vez más "Memoria, Verdad y Justicia" al cumplirse 47 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura cívico-militar en el país.

En ese contexto, también hubo un recurrente pedido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que sea candidata a presidenta en las próximas elecciones. El operativo clamor por CFK consiguió colarse en el acto central y en otros puntos donde se congregaron manifestantes.

19.40 - Desconcentración

Mientras muchos manifestantes desconcentran tras la jornada de actos y movilizaciones, el tránsito comienza a aligerarse. Aunque todavía con cortes que interrumpen el tránsito normal en las calles del microcentro porteño, el movimiento de autos y colectivos comienza a ser más fluído, aunque con cambios importantes de recorrido para estos últimos.

19.05 - "Se va a acabar la dictadura judicial"

Otro grupo de manifestantes se reunió frente al Palacio de los Tribunales, donde funciona la Corte Suprema de Justicia. La Plaza Lavalle no reúne a más que un puñado de manifestantes en comparación al acto central. Aquí también se mezcló el pedido partidario en una jornada por la memoria y, además, por "Cristina presidenta". Obviamente, no faltó el canto contra la Justicia y la contra la condena a la expresidenta.

19.01 - El Obelisco, otro punto de encuentro

Como si de un rezago popular se tratara, algunos manifestantes se instalaron junto al monumento emblemático de Buenos Aires. Al mismo tiempo, reciben grupos reducidos de manifestantes que eligen quedarse allí, tras retirarse de la Plaza de Mayo.

18.50 - Los manifestantes se retiran de Plaza de Mayo

Luego de la llegada de las principales agrupaciones kirchneristas, una parte importante de los manifestantes se retira de la Plaza de Mayo. La Avenida de Mayo se mantiene con un gran caudal de gente que emprende la retirada después de una larga tarde de manifestación. A eso, se le agrega un tiempo que amenaza con lluvias y que puede acelerar esa salida masiva.

18.22 - El Movimiento Evita llega por Diagonal Sur a la plaza

En una sintonía similar a La Cámpora, la agrupación dirigida por Emilio Pérsico llega a la Plaza de Mayo junto a Barrios de Pie. Las banderas y los bombos no escasean las premisas cambian entre las dos diagonales. Cantos contra "Isabel" Perón y José López Rega, artífices, junto a otros referentes justicialistas, del "Operativo Independencia". Aunque no quisieron responder preguntas al respecto, el retorno de Cristina Fernández de Kirchner a la Casa Rosada no forma parte del repertorio de los militantes.

18.06 - La Cámpora no entra, irrumpe en la Plaza de Mayo

La columna principal del cristinismo avanza y desplaza a los manifestantes independientes o de otras agrupaciones que llegaron más temprano. Toman el control de la marcha y se adueñan de la movilización con premisas proselitistas que evocan el retorno de Cristina Fernández de Kirchner a la Casa Rosada.

17.47 - "Si la tocan a Cristina..."

En una jornada para la memoria y la defensa de la democracia a 47 años del último asalto militar al sillón de Rivadavia, La Cámpora llega con cantos y amenazas. Tónicas lejanas a la democracia y a la república que rige en la Argentina. La conmemoración transfigurada en fiesta partidaria y en acto que parece ser parte del "operativo clamor" tan mencionado.

17.37 - Llega La Cámpora a la Plaza de Mayo

Al son de la Marcha Peronista, llega la columna camporista. Extraña combinación entre un acto que condena la dictadura de 1976 a 1983 y la oda a un partícipe de dos interrupciones democráticas (1930 y 1943). "Cristina presidenta" es otra exigencia de la militancia del movimiento que homenajea al presidente electo en 1973, que fue discutido hasta por el propio Juan Domingo Perón. Detrás de ellos llegan las banderas del Instituto Patria. Militantes de La Cámpora llegaron a Plaza de Mayo pidiendo por "Cristina presidenta". Foto: Télam

17.30 - Fuegos artificiales y murgas

Sigue llegando gente a la Plaza de Mayo en un ambiente festivo discordinado con la fecha. La entrada de la columna del Frente Patria Grande avanza con alegría por la Diagonal Norte, al son de bombos y fuegos artificiales enmarcados con banderas y globos. Entre ellos, marchan referentes del movimiento que mantienen relaciones estrechas con el Gobierno nacional, a pesar de un discurso que no se condice con las políticas actuales.

17.20 - El clásico problema de los baños

En los locales de los alrededores de la Plaza de Mayo hay colas eternas por conseguir un baño. Mientras algunos no lo permiten, otros optan por tener un empleado controlando los ingresos, para que la situación no se desmadre puertas adentro. Muchos manifestantes, eligen las paredes del centro para hacer sus necesidades o también los contenedores de basura.

17.00 - Entre la memoria y el partidismo

No se mantiene una armonía coordinada entre el escenario y la gente. La gran mayoría de los manifestantes parece estar en una marcha partidaria más, mientras desde el escenario repiten consignas referidas a la memoria y a la lucha en torno al 24 de marzo. Muchas banderas, remeras y carteles remiten a la Corte Suprema y a la candidatura de Cristina Fernández de Kircher. En menor cantidad, otros recuerdan a Hebe de Bonafini y a los desaparecidos. Máximo Kirchner y Wado de Pedro encabezan la columna de La Cámpora. Foto: NA

16.30 - Continúa colmándose de gente y el tránsito se dificulta

El centro es un caos de tránsito, muchos salen de la Plaza de Mayo mientras llegan columnas de distintos movimientos en un clima festivo que no se condice con la fecha. La Diagonal Norte se encuentra completamente interrumpida, pero también es casi inaccesible la zona mediante el subte, que se mantiene colmado de gente que se acerca a la manifestación.

16.00 - Sale la izquierda y llega el justicialismo

Los manifestantes de los partidos de izquierda se cruzaron con los peronistas en las inmediaciones de la plaza y de ambos lados se notó una "indiferencia hostil". La desconfianza de ambos movimientos, que hoy se manifiestan por lo mismo, tiene larga data y se mantienen las acusaciones por lo bajo de "ser funcionales a la derecha".