Qué hacer si el precio de góndola no coincide con el que se cobra en caja

La inflación es uno de los grandes problemas que tiene el gobierno nacional en la actualidad y el pronóstico de los especialistas no es para nada alentador.

Romina Ríos, presidenta de Protectora, habló en MDZ Radio sobre los efectos de la inflación en la economía diaria de los consumidores. “Mes a mes la variación en los precios es cada vez mayor y el poder adquisitivo es menor, vale menos”, indicó Ríos en “Según Cómo lo Mires”.

“En Mendoza vemos que básicamente no existe el programa Precios Justos: no hay productos en las góndolas y, de haber, son pocas unidades que se agotan rápidamente. El ahorro utilizando esos productos es notorio (un aceite de 1.5 promedio vale $900 y en precios justos $480), pero no están”, se lamentó: “Son programas que están hechos a medida de Buenos Aires”, agregó.

Romina señaló que desde el sector estiman que la inflación de marzo va a ser similar a la de febrero “y en abril el aumento puede ser mayor”.

Respecto de la situación en la que los precios de góndola no coinciden con lo que se cobra en caja – algo que pasa cada vez con más frecuencia -, detalló: “Todas las semanas o cada 15 días hay una remarcación en los precios”.

“Lo que vale es el precio publicado en la góndola (ley de defensa al consumidor): si veo un producto publicado con un precio, me lo tienen que cobrar a ese precio. Hay comercios que hacen de esto una práctica habitual (deben ser sancionados)”, explicó.

Para quienes quieran hacer el reclamo, Romina destacó que se puede realizar “aunque ya hayas pagado”.