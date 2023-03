La original forma de incluir a Lionel Messi en las escuelas para motivar a los alumnos

El furor por Lionel Messi no tiene fin. A tres meses de que el astro lograra consagrarse como campeón del mundo tras cinco participaciones mundialistas, tanto pequeños como adultos continúan demostrando su fanatismo por crack rosarino en cada accionar. En este caso, un usuario de Twitter se volvió viral tras compartir una original forma de corregir por parte de la maestra de su sobrino utilizando la efervescencia existente por Messi y la Copa del Mundo.

Más allá de colocar notas numéricas o los clásicos "regular", "bien", "muy bien" o "excelente", una maestra fue más allá y comenzó a utilizar un método más original que genera expectativa en los pequeños estudiantes. Se trata de la imagen del capitán argentino besando la copa en los momentos previos a que pudiera alzarla junto a todo el combinado nacional tras imponerse a Francia en Qatar.

"La maestra de mi sobrino, en vez de corregir o ponerle alguna carita en el cuaderno, le pone un sello de Messi con la Copa. Me parece maravilloso", twitteó @hibisss.

La maestra de mi sobrino en vez de corregir o ponerle alguna carita en el cuaderno, le pone un sello de MESSI CON LA COPA, me parece maravilloso. pic.twitter.com/vyYxE4AFeF — Ivy (meet me at midnight) ???uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@hibisss) March 21, 2023

Rápidamente, el posteo se volvió viral, cosechando más de 37.000 likes y cientos de respuestas que apoyaron la iniciativa: "Un país destinado a ganar la cuarta".

"Qué hermoso momento para ser profesora", "¿Dónde es esa escuela? La quiero mandar con esa maestra del bien", fueron algunas de las respuestas.

"Eso es tener total vocación por lo que hace, piensa un montón en los niños, amo", postearon algunos usuarios, destacando el accionar de la maestra. Mientras que, otros se plantearon adoptarlo como iniciativa: "¿qué hacemos que no estamos corrigiendo así? Sí lo hacen mal, cara de Mbappé".

"Yo me mandé a hacer el del meme "Messirve" y no puedo esperar a que me llegue, necesito sellar todas sus carpetas", comentó otro entusiasta en el posteo que se volvió viral.