Increíble: un chofer abandonó a 18 pasajeros dentro de un colectivo en la mitad de la noche

Una verdadera pesadilla vivió un grupo de pasajeros que viajaba en la unidad 4347 de la empresa Córdoba-Coata y que había partido de la ciudad Capital el domingo a las 20.30 horas, con destino a la localidad de Corral de Bustos.

La hora de arribo estaba previsto para las 2.30 horas del lunes, pero cerca de las 3 de la madrugada, 18 de los pasajeros se despertaron en medio de la oscuridad, con el colectivo estacionado a un costado de la ruta y sin rastros del chofer, que había desaparecido.

En un hilo de Twitter, el relato de Antonella Cesano, una de las pasajeras, fue digno de una película de terror. Según contó, “de la nada nos despertamos a las 3 de la mañana sin entender porque estábamos al costado de la ruta en Etruria. El colectivo tenía que estar en destino a las 2:30 AM”, comenzó diciendo.

Fue entonces cuando comenzó a detallar que comenzaron a reirse nerviosos porque no entendían qué había ocurrido. “Uno bajó a buscar el chófer y no estaba, abrimos el portaequipaje y no estaban los bolsos, no había nada. No podíamos creer lo que pasaba. La llave del colectivo estaba puesta y nosotros estábamos abandonados a la deriva”, detalló.

Según su relato, uno de ellos se percató por google Maps dónde se encontraban y llamaron a la Policía, que se quedó a custodiarlos. Pasó un tiempo hasta que vieron llegar a otra unidad del transporte interurbano (que viajaba para el lado contrario) a la que hicieron señas.

Anoche un grupo de 18 personas vivimos una experiencia inimaginable.

Veníamos en viaje desde Córdoba en colectivo y de la nada nos despertamos a las 3 de la mañana sin entender porque estábamos al costado de la ruta en Etruria.

El colec tenía que estar en destino a las 2:30 AM — Barro tal vez (@AntonelaCesano) March 20, 2023

“El chófer se bajó y se hizo cargo de la situación. Estaba incrédulo, no podía entender que eso estaba pasando”, explicó. Finalmente, la firma Córdoba-Coata envió otra unidad y los pasajeros terminaron llegando a destino a las 8:40 horas. “Lo que sucedió es gravísimo!”, concluyó la pasajera.

La explicación de la empresa

La historia no tardó en viralizarse y la empresa de transporte emitió un comunicado en el que pidió las disculpas correspondientes y explicó lo sucedido.

“Durante el recorrido, sobre la ruta provincial 4, en cercanías de Etruria, el chofer detecta que al averiarse una de las cubiertas, también se afectó el pulmón que inyecta aire a la misma. Por tal motivo, decidió estacionar a la vera de la ruta. Siguiendo el protocolo indicado para este caso, dio aviso al Área de Servicio Mecánico de la empresa y solicitó una nueva unidad para continuar con el recorrido de los pasajeros”, señala el escrito.

“A su vez, la empresa solicitó soporte a la Policía del lugar para que vallen y resguarden el colectivo hasta tanto se concretara el procedimiento. Al momento de este hecho, el pasaje del colectivo era de 39 personas. Al llegar el coche solicitado, que en este caso fue la unidad 4101, se hizo el trasbordo de los pasajeros y se traspasaron todos los bolsos y valijas a la bodega. El chofer subió al colectivo varado pero, según sus dichos, no vio personas a bordo y por ende emprendió la continuidad del viaje”, prosigue el comunicado. El comunicado de la empresa.

“El coche quedó bajo custodia policial hasta que arribó el mecánico de la empresa, quien constató la avería de la cubierta y una vez coordinadas las acciones para el traslado de la unidad durante horas de la mañana, se retiraron del lugar. Durante el tiempo que permanecieron allí, no identificaron movimientos de personas dentro del vehículo. Posteriormente, un coche de la propia empresa que realizaba su viaje en sentido contrario, los socorrió dando aviso de la situación y arbitrando los medios necesarios para que los pasajeros finalizaran su recorrido, hecho que se concretó con la unidad 2906”, agregó.

Si bien aclararon que todos los pasajeros afectados se encontraban en perfecto estado de salud y fueron contactados por la empresa para interiorizarse de su situación. “Frente a este hecho totalmente negligente, la empresa ya efectivizó la desvinculación del chofer que estaba a cargo del recorrido”, informó Córdoba-Coata.