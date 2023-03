Fanáticos coparon una Iglesia por un falso rumor sobre Lionel Messi

La emoción por ver a Lionel Messi no termina, esto quedó demostrado ayer cuando el capitán de la Selección argentina estuvo en un reconocido restaurante de Buenos Aires y cientos de fanáticos coparon la calle solo para verlo. Hoy, un falso rumor hizo que miles de personas inundaran una Iglesia en Buenos Aires.

Supuestamente Lionel Messi iba a asistir al santuario de la Virgen de San Nicolás para cumplir una promesa. Esto generó que miles asistieran al templo.

En un principio los fanáticos esperaron a Messi afuera del templo, pero con el paso del tiempo, ingresaron al lugar. En varios videos, que se volvieron virales, se ve y escucha a la gente cantando las típicas canciones como "El que no salta es un inglés".

Si bien Lionel Messi no apareció, los fanáticos siguieron esperando y cantando, incluso algunos se subieron a los bancos donde los creyentes suelen orar.

Ante la multitud, el cura de la iglesia negó que Messi fuese al lugar: "Ante todo quiero pedirles que no se olviden que es un lugar sagrado. Está bien ser hinchas, la devoción por Lionel, pero no olvidemos que estamos dentro de un lugar sagrado. Soy el Padre Luis, rector del santuario y quiero decir que la información es falsa: Lionel no vino y no va a venir, porque él se encuentra en Ezeiza entrenando para el partido".

"Si quieren, quédense a rezar, pero tratemos de hacer silencio: sepamos respetar el lugar y sepan que Lionel no está acá", agregó.