"A derribar mitos": el video de una funcionaria que se hizo viral

Con la excusa del Día mundial del síndrome de Down, Clara Muzzio, ministra de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, compartió un video que se hizo viral contando algo de lo que aprendió desde la llegada de Benjamín, su hijo menor que tiene esta condición.

"Para mí esta fecha no significaba mucho, pero hace unos meses llegó Benjamín que me eligió como su mamá. Él tiene esta condición y vino a enseñarme estas cosas que quiero compartir y visibilizar", comenzó diciendo Muzzio en un clip personal y necesario.

Enseguida, comenzó con los mitos. "El síndrome de Down no es una enfermedad. La trisomía 21, como es conocida es una condición genética. No tiene cura. SI bien puede tener algunas enfermedades asociadas, no pasa igual con todos los chicos y chicas con esta condición", aclaró la ministra en primer lugar.

Luego hizo referencia a un error en el que muchos caen aun teniendo la mejor voluntad del mundo. "Las personas con síndrome de Down no son niños eternos o angelitos que vienen a alegrarnos la vida, sino que son niños y niñas como cualquier otro que maduran y tienen potencialidades. Por eso, es importante no infantilizarlos ni ponerlos en ese lugar de ángeles salvadores", explicó la mamá de Benjamín.

Y, en la misma línea, agregó: "También es un mito que las personas con síndrome de Down están siempre sonrientes y con buen humor. Sienten como cualquier otro niño, como cualquier otra persona. Por eso, es importante no estigmatizarlas en ese concepto".

Aparte se refirió a otra creencia muy común: puesto que las personas con síndrome de Down comparten ciertas características físicas, muchos creen que son todos iguales. "Si bien existen algunos rasgos característicos, las personas con sindrome de Down no se parecen todas entre sí. El cromosoma extra en el par 21 es otorgado por la madre o el padre, así que tienen mucha más posibilidades de parecerse a su papá, a su mamá o a sus hermanos que entre sí. Esto es importante porque es una carga genética como la que tenemos todos nosotros", detalló Muzzio .

Finalmente, cerró el video, explican por qué aprovechó esta jornada para hablar de un tema personal. "Es importante que dejemos atrás estos mitos para que juntos cambiemos la mirada, generemos las condiciones para que los niños accedan a la salud, a la educación, para que puedan tener un trabajo formal, desarrollarse y tener una vida plena", concluyó.