La impresionante herramienta de la NASA que millones de personas pueden usar

La herramienta "What Did Hubble See on Your Birthday" (¿Qué vio el Hubble en tu cumpleaños?) es una fascinante herramienta en línea desarrollada por la NASA que te permite descubrir qué objeto celeste fue fotografiado por el Telescopio Espacial Hubble en la fecha de tu cumpleaños.

Si bien la estrella de la NASA es el telescopio James Webb, su anteceso, el Telescopio Espacial Hubble, ha revolucionado nuestra comprensión del universo al permitirnos obtener imágenes de alta calidad de objetos celestes distantes. Con la herramienta "What Did Hubble See on Your Birthday", puedes ver qué fascinantes descubrimientos astronómicos se realizaron en la fecha de tu nacimiento.

Esta imagen capta tres manchas rojas en la atmósfera de Júpiter

Foto: NASA

Para usar la herramienta, simplemente ingresa tu fecha de cumpleaños en el sitio web y haz clic en "submit" (enviar). La herramienta te mostrará una imagen impresionante del objeto celeste capturado por el Hubble en esa fecha, junto con información detallada sobre el objeto y la imagen.

Para ingresar a la página hacé clic acá.

Esta herramienta es una forma emocionante y educativa de explorar el universo y aprender más sobre los descubrimientos realizados por el Telescopio Espacial Hubble. ¡Así que anímate a probarla en tu próximo cumpleaños o en el de alguien especial para ti!