Pura emoción: Giuliana Lucoski visitó a los médicos del Central que le salvaron la vida tras su accidente

Durante esta semana, según informaron desde el Hospital Central, Giuliana Lucoski fue a visitar a los médicos que la atendieron y que prácticamente "le salvaron la vida", como mencionó su familia más de una vez cuando apenas la dieron de alta tras el accidente que protagonizó con su pareja en Acceso Sur y Boedo hace casi un año.

"Emocionante visita recibió la UTI 5. Hoy el personal de Unidad de Terapia Intensiva (UTI 5) recibió una emocionante visita. Se trata de una paciente que pasó mas de un mes en ese servicio y luego su estadía en la institución continuó hasta casi llegar a los 60 días", contaron desde el Central en su cuenta de Facebook.

"Hoy ingresó caminando, acompañada por quien nunca se separó de ella ni un solo segundo, su mamá y con una sonrisa que expresaba su agradecimiento en cada paso que daba", destacaron.

"Su visita fue espontánea, las y los enfermeros, médicos, kinesiólogos, personal de limpieza, entre otros que la vieron tantos días acostada en una cama hoy se veían visiblemente emocionados", agregaron desde el hospital.

“No pasa seguido que los pacientes vuelvan a visitarnos, es una alegría ver lo bien que estas después de todo lo que pasaste”, contaban desde los equipos de los profesionales que la atendieron.

Anécdotas, abrazos, risas y llantos de alegría se vieron en este ratito que pudo compartir la paciente con parte del equipo que la asistió día y noche para que su evolución fuera constante y sostenida.

"Estamos hablando de Giuliana Lucoski, muchos la recordarán por ser Reina Nacional de la Vendimia, pero para este hospital es una paciente mas de los cientos que se reciben constantemente, a los que se les brinda la mejor atención profesional y humana, a quienes se atiende con dedicación y cariño", sumaron desde la cuenta de redes sociales del nosocomio.

"Hoy Giuliana y su mamá querían agradecer con esta visita a todos y cada uno de los que hicieron posible su recuperación, desde la guardia hasta el quinto piso donde pasó los últimos días de internación", aclararon.

“Yo me siento muy bien, no me acuerdo de las caras de la mayoría, pero los llevo conmigo siempre porque me ayudaron a mi y acompañaron a mi familia en un momento muy duro, voy a seguir viniendo, quiero visitar todos los turnos y no parar de decir gracias” expresó Giuliana tras la visita.

Al ser dada de alta, familiares de Lucoski reconocieron que lo que pasó fue un milagro. Ella pudo volver a su trabajo y a fines de 2022 decidió casarse con Ricardo Luna, cirujano mendocino.