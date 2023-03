Ciudades de 15 minutos: el concepto base para la construcción de Mendoza

El concepto de ciudades de los 15 minutos ha cobrado importancia en los últimos años como una propuesta para construir o reconstruir ciudades más sostenibles y habitables. Se trata de una idea, desarrollada por Carlos Moreno, que busca fomentar la creación de barrios autónomos donde las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas en un radio de 15 minutos a pie o en bicicleta.

La idea detrás de las ciudades de los 15 minutos es reducir la necesidad de viajar largas distancias en automóvil, lo que contribuye a reducir la congestión del tráfico, la contaminación y el tiempo de viaje. Además, las ciudades de los 15 minutos fomentan la vida comunitaria y el uso del espacio público al crear vecindarios más compactos y accesibles.

"Las calles las estamos transformando para bicicletas y peatones, con más vegetación y fuentes, porque para combatir el cambio climático se necesita fresco y verde", explicó el urbanista Carlos Moreno.

De acuerdo con Moreno, este modelo de ciudad permite romper el círculo vicioso de las grandes metrópolis, en las que millones de personas tienen que desplazarse temprano en la mañana y al final de la tarde, y que se ven obligadas a ir "apiñadas" en el transporte público.

Foto: Ciudad de Mendoza

Estos cambios han comenzado a implementarse en varias ciudades del país y Mendoza no es la excepción. En diálogo con MDZ, Juan Manuel Filice, secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mendoza, comentó que los cambios urbanísticos que se realizan en la ciudad se piensan teniendo en cuenta la idea de Carlos Moreno.

"Es un concepto que tenemos permanentemente en mente en los equipos de planificación y de ambiente para desarrollar cambios en la ciudad", explicó Filice y además, comentó que, a la hora de desarrollar una obra pública, utiliza un índice de "caminabilidad" que toma en cuenta sombras, veredas, comercios, sendas peatonales, rampas y bicisendas. "De esta forma aseguramos que la gente pueda movilizarse ya sea caminando o en bici", comentó.

"Todo ese tipo de decisiones están orientadas a una ciudad accesible que forma parte del concepto de ciudad de 15 minutos", explicó.

"La Ciudad de Mendoza tiene características y potencial para desarrollar este concepto, pero para que esto ocurra hay que trabajar y generar obras, hay que cuidar el arbolado, generar ciclovías, mejorar la infraestructura pública y potenciar áreas comerciales. En la sexta sección vamos a comenzar con la intervención de la arteria Jorge A.Calle para que se vuelva un eje comercial y de servicios para la gente de la zona", aseguró. Las ciclovías son una parte esencial en las ciudades de 15 minutos

Foto: Shutterstock

En la mayoría de ciudades donde se ha implementado la idea de Carlos Moreno, las calles e incluso avenidas se han reducido, Filice comentó que esto no ocurrirá en la Ciudad de Mendoza: "Hay una condición que ellos tienen y que nosotros no, en los cascos antiguos o en las zonas de expansión de los cascos antiguos, en la mayoría de los casos hay veredas muy angostas producto también de su crecimiento. Por eso ellos generan en las mismas calles carriles peatonales o bicisendas, de esta manera le van quitando el espacio al vehículo para darle más lugar al peatón o al ciclista. Eso en Mendoza no así, porque tenemos veredas anchas y caminables".

"La gente a cada paso que vamos dando en la ciudad lo va abrazando, percibiendo y lo va aceptando. La gente tiene que animarse a usarlo y acompañar estas decisiones. La idea es que puedas llegar a tu objetivo en 15 minutos, quizás en auto tardas 5, pero lo mejor es caminar y andar en bici para tener una ciudad más sustentable y ecológica", concluyó.

El proyecto C40

La idea de las ciudades de 15 minutos están en consonancia con el Grupo de Liderazgo Climático (C40), que agrupa a autoridades de diferentes grandes ciudades con el fin de reducir las emisiones contaminantes y luchar contra el cambio climático.

La iniciativa pretende convertir las grandes ciudades en urbes de proximidad, donde los habitantes puedan encontrar todo lo necesario a una distancia de 15 minutos a pie de sus hogares. Este modelo ya se está implementando en ciudades como Roma, Milán, Madrid y Barcelona, como una forma de reducir la dependencia del transporte individual y promover la movilidad sostenible, mejorando así la calidad de vida de los habitantes.