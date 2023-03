Desde adentro: el testimonio de un recluso que participa de la huelga de hambre

Una gran cantidad de presos mendocinos por causas de violencia de género, llevan adelante una huelga de hambre en las cárceles de San Felipe y Boulogne Sur Mer. En diálogo con MDZ Radio, Diego, uno de los reclusos, manifestó que la cantidad de fiscales no son suficientes para las causas que se deben resolver.

"Llevamos 9 días de huelga de hambre, los otros pabellones se fueron sumando, porque no nos dejan salir del penal. Después de una simple denuncia, uno queda detenido y se dicta la prisión preventiva. Se puede pasar a un proceso largo detenido. Dentro del mismo penal no se puede circular porque se debe resguardar la integridad física", expresó Diego.

Además detalló que, actualmente, son 400 personas las que están llevando a cabo la huelga de hambre. "La ley dice que te pueden tener retenido 1.093 días. Los procesos demoran entre un año y medio para iniciar un debate u ofrecerte un abreviado. Si vas a juicio pasas más de este tiempo detenido", sostuvo.

El hombre también se quejó y señaló: "Luego de las pericias, muchas denuncias son falsas. Algunos jueces solo piden disculpas, la mayoría se levanta y se va".

En este sentido, el entrevistado hizo hincapié en el accionar de la Justicia: "Son cinco fiscales que hay para la integridad física y un número de expedientes que es imposible que lo realicen como deberían con la cantidad de casos existentes. El Procurador General de Mendoza, Alejandro Gullé, en este momento se encuentra en el módulo de al lado de nosotros. Nadie va a levantar la huelga por una promesa".

El actual recluso también hizo mención de algunos casos de funcionarios públicos acusados por abuso sexual donde, según narró, no se han cumplido con los pasos correspondientes, como la prisión preventiva.

"Nosotros no queremos que liberen gente. Las personas tienen que cumplir el proceso en su casa, se tiene que investigar si la denuncia es falsa. Hay un montón de pasos para pactar la prisión preventiva y no las cumplen. La pulsera es un negocio, te la ofrecen y te la venden. Si uno no tiene un millón de pesos, vas detenido", cerró.