Fuerte impacto por un pedido vecinal para frenar la tala de árboles

La preocupación de los habitantes de los distritos de Vistalba y Chacras de Coria (Luján de Cuyo), como consecuencia del deterioro del arbolado público y la tala de ejemplares añosos, volvió al centro de la escena. En esta oportunidad, los vecinos convocaron a una reunión que se realizó este sábado para exponer sus inquietudes y en la cual estuvieron presentes representantes de la Municipalidad de Luján de Cuyo. Las quejas se hicieron escuchar luego de que la Dirección de Recursos Naturales Renovables de la Provincia autorizara a la comuna, a erradicar 52 ejemplares, entre ellos, sauces y álamos sobre un extenso sector de calle Guardia Vieja.

Entre los argumentos expresados por los habitantes de esas zonas se expuso que el deterioro del arbolado es una problemática creciente. Entre las causas mencionadas por los vecinos, recobran trascendencia el avance de emprendimientos privados y una inadecuada planificación en materia de obras públicas. Aseguran que como consecuencia de todo ello, numerosos ejemplares que hasta hace poco se encontraban sanos, hoy son parte de un panorama devastador: a la sequedad que se genera como consecuencia de la falta de riego, se suman pestes que los atacan y provocan luego, la necesidad de erradicarlos.

Desde el Municipio sostienen que el avance en la erradicación de los ejemplares se ubica en el marco de un plan de mejoras en la zona que incluye, entre muchos otros aspectos, una mejora radical en materia de arbolado mediante el replante de especies y la mejora de los sistemas de riego.

Sequedad, falta de riego y tala

Sin embargo, las quejas no tardaron en hacerse oír. Este sábado las familias autoconvocadas presentaron sus reclamos a la Municipalidad. Sostienen que esta situación del arbolado requiere de medidas urgentes por parte de la comuna y solicitan que se profundicen las políticas tendientes a conservar, proteger y potenciar este importante patrimonio ambiental de Mendoza. Unidos en la representación de la Unión Vecinal y con el apoyo de la Asamblea por el Árbol de Mendoza, los habitantes de estas localidades de Luján de Cuyo que a través de los años experimentaron un profundo cambio en su estructura urbana (como consecuencia de los cambios demográficos de la última década), expusieron ante funcionarios municipales la necesidad ser escuchados previo a la toma de decisiones que. entienden. afectan a su calidad de vida y al entorno en el que habitan.

La erradicación de árboles en las zonas de Chacras de Coria y Vistalba es una problemática que preocupa a los habitantes.

Es que el deterioro de los ejemplares y su posterior tala tiene consecuencias negativas múltiples, no solo porque donde antes había verde hoy ya no hay nada, sino porque como un "efecto en cadena" la calidad de vida se altera. Las especies de aves que hasta entonces solían anidar en la copa de los árboles ya no se ven, pero además, el entorno sufre con más fuerza el impacto de las olas de calor. La sombra y el proceso necesario para oxigenar los ambientes retroceden y avanzan los espacios "calientes" y de cemento, explican.

Los sauces fueron erradicados de calle Guardia Vieja.

"Donde antes había sombra, oxígeno y ejemplares que se anidaban en la copa de estos árboles, ahora no hay nada. Exigimos explicaciones y pedimos que la tala se detenga", reclamó una vecina de Vistalba. En el mismo sentido, Teresita Capezzone, titular de la Asamblea por el Árbol, detalla que uno de los inconvenientes más graves que detectaron tanto desde la entidad como así también por parte de los vecinos, "es la inconsulta. Según los vecinos que conocen su zona, había muchos árboles que estaban sanos, o recuperables al menos, y que se han talado. Como siempre también, ahí hace un tiempo que se abandonó el riego y cuando eso pasa, los árboles se ponen en un estado vegetativo menos vital", indica a MDZ Capezzone.

En el mismo sentido, los habitantes del lugar denuncian que desde hace al menos dos años que el Departamento General de Irrigación no entrega agua para riego en la zona este de la calle Guardia Vieja. "Esto es un abandono programado, se están proyectando cuatro barrios en el lugar y eso implica la tala de muchos ejemplares. Hay árboles que incluso estaban en perfecto estado y sin embargo igual los talaron", denunció otra vecina que decidió preservar su identidad.

El plan del Municipio para mejorar la calidad de vida

Esta no es la primera vez que los vecinos de Chacras de Coria y Vistalba se unen para defender y proteger su medio ambiente. Por este último hecho, las familias organizadas en el mismo pedido, presentaron notas ante la comuna, que se comprometió a frenar la tala de ejemplares. Esteba Allasino, jefe de Gabinete de la comuna, destaca que todas las acciones que se han llevado adelante están aprobadas por la Dirección de Recursos Naturales y en sintonía con los permisos e inspecciones contemplados en los procedimientos contemplados por ingenieros agrónomos.

El funcionario detalla que en el marco del procedimiento administrativo, el Municipio plantea una zona de trabajo donde existen árboles que presentan un estado fitosanitario comprometido. Posteriormente la Dirección de Recursos Naturales, con profesionales del área pertinente inspeccionan, informan y comprueban cuáles de estos árboles presentan un estado avanzado de deterioro.

Luego de realizar el informe que tiene valor legal, se autoriza al municipio a erradicar los forestales. "Todo el procedimiento se ha llevado adelante según los procedimientos legales vigentes", defiende Allasino y puntualiza que la erradicación de los forestales está contemplada dentro del denominado "Proyecto de Remodelación de la calle Guardia Vieja", que implica un proceso de reforestación que incluye plantar especies más adecuadas a las necesidades ambientales que hoy presenta Mendoza, como por ejemplo, la acacia.

"La Ley establece un proceso de remediación, en el cual por cada árbol erradicado se replantan tres por uno. Esto significa que en el lugar donde existía un árbol va a haber nuevamente uno, pero además se van a rellenar los espacios que por múltiples motivos han ido quedando vacíos", explica el funcionario.

Un tema de seguridad

Allasino aclara que de este modo, se espera que la arboleda sea mayor en un futuro. "Todo esto está establecido por procedimiento, Recursos Naturales de la provincia establece cuáles son las variedades o especies que se deben colocar dadas las características de Mendoza y todos los estudios que ellos han ido acumulando con el tiempo", expresa Allasino y detalla que la existencia de ejemplares que representan un riesgo desde el punto de vista de la seguridad para la población queda evidenciada cada vez que se produce una tormenta o corre viento Zonda, momentos en los cuales la caída de ramas y de árboles se han presentado como una verdadera amenaza a la vida.

"Nosotros hemos tenido situaciones en las que no ha habido que lamentar la pérdida de una vida pero de manera casual, hace muy poquitos días en el sur del departamento cayó un árbol encima de una moto, el motociclista se salvó por suerte. Hace semanas atrás se cayó un árbol arriba de un vehículo en la zona de Chacras de Coria, un árbol que nosotros habíamos indicado la necesidad de erradicarlo y se contaba con la autorización, pero también una persona que en buena fe entendió que esto no era así, por suerte no lamentamos ninguna pérdida más que material", agrega el jefe de Gabinete de la comuna y asegura que "hay una necesidad de que la calle tenga arbolado seguro y en buen estado. Los árboles se replantan en la misma posición que están hoy. Ese espacio que ocupan los árboles, lo van a seguir ocupando los árboles", puntualizó.

El proyecto para remodelar Guardia Vieja

Desde la Municipalidad de Luján de Cuyo detallann que dentro del Proyecto de Remodelación de la calle Guardia Vieja está previsto mejorar el sistema de riego porque con el actual sistema de hijuela errante, el agua no llega de manera adecuada a las raíces de los árboles. En cambio, el nuevo proyecto municipal contempla la construcción de una cuneta con nichos, de manera que el riego se realice de manera más eficaz.

Por eso, en el proyecto de la comuna está considerado el replante de árboles que fueron erradicados pero además, se sumarán más ejemplares. De este modo, además, se realizará una forestación -según la comuna- más ordenada, de manera que el plantado de los nuevos árboles no se realice a la altura de la vereda, sino más hacia el fondo de la tierra para aprovechar mejor el agua. Los vecinos autoconvocados solicitan medidas urgentes.

Según manifestó el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Luján de Cuyo, en los últimos seis años el municipio ha triplicado la superficie de parque y ha implantada en ese período más de 25 mil ejemplares. Puntualiza Allasino que en el marco de la obra que se está realizando está incluida una mejora en materia de seguridad urbana y en los canales de riego. "La obra, tiene una necesidad de darle seguridad a la zona en cuanto a que se trabaja sobre lo que son veredas, canales de riego,canales pluvi-aluvionales, sobre lo que es la calzada", explica el funcionario.

Agrega que además estos trabajos implican además una mejora desde el punto de vista de la seguridad, en las paradas de los colectivos, que tienen una alta concurrencia de personas. Los trabajos comenzaron en diciembre y se extenderán hasta fin de 2023. En todos los casos, la comuna asegura que cumplirá con el plan de reforestación pero además, detalla que se aplicarán todos los mecanismos necesarios para que los árboles que se encuentran en buen estado no se deterioren más.

"También se trabaja sobre algo sustancial que es el tema de agua y cloaca. Esa zona carecía de servicio cloacal, nosotros venimos ampliando porque la Municipalidad es prestadora del servicio cloacal, ya lo hicimos sobre la calle Almirante Brown, ya lo estamos haciendo sobre calle Guardia Vieja y también se renuevan los acueductos principales de producción de agua potable por las características tiene la zona", expresa Allasino.