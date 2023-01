Se profundiza el alerta de vecinos de Chacras de Coria por la tala de árboles y rupturas en ciclovías

La retracción de los "pulmones" verdes de Mendoza cada vez genera mayor preocupación y denuncias entre vecinos de diferentes departamentos de la provincia para que las autoridades toman las medidas pertinentes y evitar así que sigan avanzando los episodios de tala, poda inadecuada y riego deficiente de los ejemplares. En esta oportunidad, a las quejas planteadas a través de la Unión Vecinal de Chacras de Coria, una de las localidades más buscadas por mendocinos y viajeros, se sumó la destrucción de una ciclovía que había sido construida de manera reciente sobre calle Viamonte, una de las principales arterias por las que a diario transitan cientos de vehículos, peatones y ciclistas.

Por estas horas, las inquietudes de los habitantes de Chacras de Coria se enfocan en el impacto que en los últimos años ha sufrido el entorno como consecuencia de la urbanización: calles que parecen ser cada vez más intransitables como consecuencia del exceso de vehículos, incremento de sitios de cemento en detrimento de los espacios verdes, polución ambiental y un franco deterioro del arbolado, se suman entre los factores de alarma. El avance de emprendimientos inmobiliarios privados, la instalación de cartelería publicitaria y el emplazamiento de ciclovías en zonas donde antes primaba el silencio y el aire puro, se ubican como los factores desencadenantes de las que -según los propios vecinos- se busca luchar a diario y elevar reclamos al Municipio de Luján de Cuyo.

Los habitantes de años, aquellos que desde hace décadas eligieron este lugar para vivir, aseguran que estos factores van en detrimento de la calidad de vida en la localidad. Justamente, la posibilidad de contar con un pequeño ecosistema donde el aire se respira de manera distinta que en otras zonas de Mendoza, sumado a la tranquilidad y la existencia de espacios verdes, con sombra adecuada, son los factores que impulsaron esta elección. Sin embargo ahora, todo aquello corre riesgo de formar parte de un pasado.

Los vecinos de Chacras de Coria denuncian el mal mantenimiento de árboles añosos sobre calle Terrada.

Sobre la calle Castro Barros, casi llegando a San Martín Sur, el malestar por la tala de añosos ejemplares ubicados en las orillas de un terreno privado también se hizo escuchar y de hecho, los vecinos no dudaron en tomar imágenes sobre lo sucedido. En el video que fue compartido con el objetivo de denunciar lo acontecido es posible observar los troncos de los ejemplares recién talados. Desde el punto de vista de los vecinos autoconvocados que compartieron sus inquietudes, existe una contradicción en el discurso oficial y la situación ambiental real de la zona.

Desde la Municipalidad de Luján de Cuyo adelantaron que en el caso de los ejemplares de esa arteria vehicular, estos han sido talados con autorización previa emitida por el área de Recursos Naturales del Municipio a la empresa desarrolladora a cargo debido al mal estado de los plátanos.

Enojo de los vecinos

"El Gobierno habla de sustentabilidad pero eso no es un hecho, sino todo lo contrario. Acá se talan muchos árboles para hacer cicliovías que solo una minoría de la población utiliza. Se pierden los árboles, no se hace el replante necesario, se los mantiene y la poda es un desastre; se hace siempre fuera de temporada", añadieron en sus testimonios los habitantes del lugar, a través de la Unión Vecinal. Agregaron además que estas situaciones atentan contra "el trabajo que hicieron a pulmón nuestros antepasados" y que "se necesita de árboles para vivir".

Pero las quejas no quedaron allí: las obras para modificar la traza de una ciclovía -según los vecinos recientemente construida- en calle Viamonte, a la altura del 4000, también generaron el rechazo por parte de los chacrenses. "Cuando decimos que las ciclovías de calle Viamonte son obras improvisadas no nos equivocamos", denunció un habitante de la zona, en tanto que otros testimonios dan cuenta del enojo vecinal por los gastos que insumen tales obras. Aseguran además, que en algunos sectores de esa arteria se sacaron los tachos de basura para depositar los residuos verdes y que no fueron repuestos.

El cemento tuvo que ser levantado en un tramo de la ciclovía de calle Viamonte. Los vecinos piden explicaciones.

"Espero que los responsables se hagan cargo de los costos y del deterioro de la calidad de vida de los vecinos frentistas", añadió otro vecino del lugar que compartió un video para documentar el hecho. En el mismo, se puede observar las máquinas trabajando para quitar el cemento que había sido colocado anteriormente. Sobre el tema, desde la comuna lujanina explicaron que las obras en ese tramo de la calle Viamonte no se realizan para hacer un cambio en la traza de la ciclovía, sino que lo que se está realizando es bajar el nivel de la calzada, de manera que el agua pueda drenar hacia el canal.

Falta de mantenimiento y deterioro "provocado"

Algo tienen en común los argumentos que sostienen quienes han llamado la atención en relación al deterioro creciente del arbolado en Mendoza: en departamentos más alejados del Gran Mendoza, como en Malargüe y también en Chacras de Coria, los vecinos aseguran que muchas veces los ejemplares sufren de un deterioro repentino que lleva a que luego tengan que irremediablemente, ser talados. "Estamos atentos, comprometidos e informados de las consecuencias devastadoras de la tala indiscriminada de árboles añosos, ejemplares de todo tipo que han sido atacados dejándolos sin riego, apisonando la tierra donde están situados, cercados por cemento o directamente encima de ellos", denunciaron.

Entre los testimonios también se escucha que a los árboles de muchos años se les ha sacado troncos clave para su evolución. "También sabemos que se les ha colocado algo en sus raíces porque se han secado irremediablemente y muy rápido" se animan a denunciar y hacen hincapié en la poda inadecuada que termina por enfermar al arbolado. "Vemos que la poda se realiza en cualquier momento del año y también que cuando se los corta no quedan ni rastros de la madera. Estamos asistiendo a un cambio radical en todo lo que hace al paisaje, a la sombra que ofrecían, al disfrute del verde, y por supuesto todo ésto afecta a la vida diaria", enfatizaron.

Lo vecinos autoconvocados, además transmitieron su inquietud por la falta de protección que genera el deterioro y tala de los árboles frente a las tormentas. "No queda protección e inclusive, los árboles pequeños que se están replantando ya se están secando por falta de cuidados o porque tienen enfermedades", reforzaron.