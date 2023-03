El daño que causó en el colectivo LGBTIQ+ la desaparición de Tehuel

La presidenta de la asociación civil La Rosa Naranja, la cual lucha por los derechos de la identidad travesti, transexual, transgénero y las víctimas de violencia de género, consideró que la desaparición de Tehuel, de la que se cumple el segundo aniversario, "dañó a todo el colectivo LGBTIQ+" y criticó al Poder Judicial al afirmar que "no hizo todo lo que tenía al alcance" para hallarlo.



"Lo de Tehuel le hizo daño a todo el colectivo LGBTIQ+. Sigue siendo un desaparecido en democracia. Es un tema que está en todos los foros, las reuniones, los debates. Cuando se habla de Tehuel se genera una incomodidad total, un dolor y un gran vacío. Hasta que no haya una sentencia, esto no se va a cerrar. Esperamos como mínimo una prisión perpetua", explicó Marcela Tobaldi, presidenta de La Rosa Naranja.



En ese sentido, Tobaldi destacó que "el Poder Judicial dejó mucho que desear" en la investigación del caso que no se hicieron los esfuerzos necesarios para hallar al joven trans de 22 años desaparecido.



"Con estas condiciones se hizo muy complicado su búsqueda. De esta manera no creo que aparezca nunca. Mañana tendremos en nuestro corazón y nuestra mente la necesidad de terminar con este proceso", analizó.



Por otra parte, la presidenta de La Rosa Naranja reconoció que las leyes de Identidad de Género y de Cupo Laboral Trans fueron de gran ayuda para el colectivo travesti-trans, aunque manifestó que todas esas políticas públicas "no alcanzaron para evitar el caso Tehuel".



Al respecto, Tobaldi destacó que "una persona cisheterosexual tiene un promedio de vida de 80 años y una persona trans no llega, en promedio, a los 40 años" ya que la población trans continúa excluida del acceso a la salud, el trabajo y la educación.



"Este aniversario de Tehuel es muy simbólico por todo lo que ha significado el desprecio y el odio. La comunidad travesti trans está recibiendo mucho odio por parte de las identidades cis. Nuestro colectivo está en peligro constante. Tenemos que convivir con una derecha recalcitrante que pide que no tengamos derechos", añadió.