Córdoba: dos nuevos imputados en la causa por los bebés fallecidos en el hospital Neonatal

En las últimas horas el fiscal imputó a la ex directora del hospital y la ex jefa de enfermería. Hasta el momento hay nueve imputados y dos personas detenidas: la enfermera Brenda Agüero y la ex directora del nosocomio, Liliana Asís.