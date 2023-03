Polémica por el insólito error en un mural que homenajea a los caídos en Malvinas

Una plaza del distrito de Las Catitas, perteneciente al municipio de Santa Rosa, en Mendoza, quedó envuelta en la polémica tras su inauguración debido a un error en el friso que se colocó en referencia a las islas Malvinas.

En concreto, el friso, que rinde homenaje a los caídos que combatieron en la Guerra de las Malvinas está considerado como una representación de la soberanía nacional sobre las islas, fue colocado de forma invertida, lo que instaló la polémica en las redes sociales y fueron los usuarios quienes criticaron el error cometido en la obra realizada por un escultor mendocino.

Algunos comentarios expresaron que esta equivocación denota la falta de compromiso por parte de las autoridades con la defensa de la soberanía sobre las islas Malvinas; otros, señalaraon la necesidad de corregir el error cuanto antes para no dañar la memoria de los combatientes durante aquel conflicto bélico.

El autor de la escultura se hizo cargo del error y desligó de responsabilidades al municipio santarrosino. Foto: Captura de Facebook

El mismo autor de la escultura, el artista Daniel Jiménez se expresó en sus redes sociales y desligó al municipio comandado por Flor Destéfanis de las responsabilidades. "Debo decir que cometí un error y 'me hago responsable del mismo', desligando a la Municipalidad de Santa Rosa y a todo su personal del mismo", afirmó en su posteo y agregó que "será solucionado cuanto antes". "Como artista y con 40 obras en toda la Provincia, no me voy a permitir este error", cerró.

Este miércoles, desde el municipio del este provincial indicaron a MDZ que ya se encontraban trabajando en el arreglo de la obra.