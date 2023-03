Los 5 libros de autosuperación que no podés dejar de leer en 2023

Si estás buscando crecer en algún ámbito de tu vida, te comparto 5 joyas que deberías tener en tu biblioteca este año para potenciar tu desarrollo personal.

Manifiesto para los héroes de cada día (Robin Sharma). El autor de los clásicos “El monje que vendió su Ferrari” y “El club de las 5 am” vuelve a la carga con un libro que es tanto inspirador como práctico. Lo bueno de esta obra es que se compone de capítulos muy breves que puedes leer casi en cualquier orden, lo que permite una lectura amena y ágil. Es ideal para ir avanzando poco a poco en tus ratos libres, y encontrarás en él desde hábitos y sugerencias para llevar una vida de alto rendimiento, hasta consejos de negocios, financieros y de salud, todo armoniosamente entremezclado con historias de vida de esta celebridad del liderazgo personal a nivel mundial como es Robin Sharma.

Mentalidad Mamba (Kobe Bryant). Una leyenda del baloncesto mundial como es Kobe Bryant escribe este libro donde comparte los pilares de su mentalidad para lograr el éxito en todo lo que hacemos, no únicamente en los deportes. Entre otras cosas nos brinda los 5 pilares de su mentalidad: la pasión, la obsesión, la implacabilidad, la resiliencia y la valentía. Un libro excepcional lleno de imágenes de la vida de Kobe que nos inspira a lograr nuestra mejor versión y construir una ética de trabajo impecable para nuestras vidas.

El buda y el chingón (Vishen Lakhiani). El fundador de la plataforma Mind Valley nos regala su segundo libro donde además de

contarnos su historia nos enseña a descubrir y así vivir una vida acorde a nuestros valores más profundos. Paso a paso nos guía a ser capaces de integrar dos partes de nosotros mismos: “el buda” es decir nuestra esencia más profunda y espiritual, con “el chingón” (the badass, en inglés): aquella faceta que desea el logro y el éxito en el mundo material. Una obra muy recomendable llena de claves prácticas.

Will (Will Smith). Demasiados son los autores de crecimiento personal que nos instan a leer y asimilar biografías de personajes de todos los tiempos que han alcanzado el éxito en uno o más ámbitos de vida, para extraer sus enseñanzas y aprender de su experiencia. Por ese motivo, no deberíamos pasar por alto esta obra: la autobiografía de Will Smith que narra hechos impactantes de la vida de este famosísimo músico y actor estadounidense.

El almanaque de Naval Ravikant (Eric Jorgenson). En este libro se recoge la sabiduría que el inversionista indio Naval Ravikant (fundador de AngelList) nos comparte a través de sus tweets y podcast sobre cómo hacer dinero, encontrar la felicidad y mantener la salud. En palabras de Tim Ferris (autor del best-seller “La semana laboral de 4 horas”): “Naval es una de las personas más inteligentes que he conocido, y también una de las más valientes”. El lector hallará en este libro claves prácticas y reflexiones sobre cómo pensar con claridad, llamar a la suerte (y estar preparados para ello), construir relaciones duraderas y ganar en paz mental. ¡Sumamente recomendado!

Bonus: 7 leyes para el crecimiento personal (Leandro Liptak). En este, mi nuevo libro publicado en 2023, reúno más de 10 años de experiencia en coaching, mindfulness y diversas ramas de la psicoterapia y los condenso en 7 principios que todos podemos comprender y aplicar para garantizar un crecimiento exponencial en nuestra vida, construyendo desde adentro hacia afuera. Son siete principios y prácticas espirituales que nos ayudan a tomar las decisiones correctas, generar balance en nuestra

vida, dejar atrás el pasado con amor, y liberarnos de la esclavitud mental. Una obra práctica en formato pocket para quienes deseen expandir su vida.

* Leandro Liptak es coach, escritor y conferencista especializado en crecimiento personal y bienestar emocional.