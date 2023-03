Apagón masivo en Argentina: estallaron los memes

Este miércoles 1 de marzo, a media tarde y apenas unas horas después de que Alberto Fernández finalizara su discurso en la Apertura de Sesiones 2023. En las redes sociales comenzaron a sucederse mensajes relacionados con el corte de luz. Los grupos de Twitter se llenaron con comentarios del tipo de: "Se cortó la luz" y "Acá también". Y preguntas en la misma tónica: "¿Alguien más sin luz?".

Pasado el primer momento y entre las múltiples críticas a las empresas proveedoras de energía, comenzaron a aparecer los memes. Porque aun el humor y la creatividad son claves... incluso en los peores momentos.

No me digas que nos quedamos sin luz en todo el país tremendo el 1 de marzo de Alberto pic.twitter.com/73lPGu7J08 — #1 Megumi fan account ???uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@pubera) March 1, 2023

Los usuarios de Twitter reaccionaron con humor ante los cortes de luz.

"Un día sos campeón del mundo, al otro ganas 4 CUATRO The Best y al otro se queda sin luz todo el país con 35º de térmica, Dios te da y te quita", comentaba alguien en Twitter unos minutos después de que se confirmara el alcance nacional del apagón. Alguien más comentaba: "Bajó la tensión y volvió. Medio país sin luz porque se cayó Atucha I. Dios ya no sabe cómo pedirte que no votes peronismo".