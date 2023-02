El elevado costo que implica estudiar en otra provincia

Poder acceder a una carrera universitaria fuera de la provincia de origen implica un gasto importante al que pocas personas pueden acceder. MDZ entrevistó a cuatro jóvenes que, desde San Luis y San Juan, se instalaron en Mendoza y Córdoba para vivir mientras transcurre su trayectoria universitaria. El relevamiento de los costos que deben pagar para poder desarrollar sus carreras universitarias es muy elevado y roza los 100 mil pesos.

En el caso de Mendoza, entre alquiler, expensas, gastos de servicios y comida, los gastos para vivir durante el mes pueden variar entre $80.000 a $110.000 en algunos casos, mientras que en otros se puede ubicar entre los $60.000 y los $80.000. Para el caso de la provincia de Córdoba, éstos pueden variar dependiendo del caso en que el estudiante asista a una universidad de carácter pública o a una privada. Allí los valores arrancan en los $60.000 y pueden llegar a los $200.000.

Una escasa oferta educativa, valoraciones negativas en cuanto a la formación que brindan algunas universidades en sus lugares de orígenes o algunos motivos familiares, pueden ser los disparadores para aquellos jóvenes que toman la decisión junto a sus familias de movilizarse desde sus provincias de origen para poder estudiar y vivir en otra que cuenta con las facilidades para estudiar.

Uno de ellos es Francisco Rosas, de 22 años, quien hace ya algunos años que emprendió viaje desde su San Luis natal hacia Mendoza para estudiar Medicina. “En mi caso, se debió principalmente a la mala formación que tenía la universidad privada en San Luis y que Medicina no estaba en la pública. Entonces, para estudiar lo que quería y tener una buena formación, tuve que mudarme”, comentó.

El joven comparte un departamento cercano a la zona céntrica con su hermana -quien también estudia en la provincia-, y comentó que allí los alojamientos, entre alquiler y expensas, oscilan alrededor de los $40.000, más un monto de $7.000 en servicios como gas, luz y agua, y otros $3.000 más de impuestos municipales. A eso suman $30.000 de comida y otros gastos varios como algunas salidas con amigos.

Entre esos gastos la cifra ronda alrededor de los $80.000 mensuales. Y a esto se debe sumar la cuota de una universidad privada, que en su caso hasta febrero su valor es de $38.200 y que en marzo superará los $40.000.

Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Romina Guzmán, oriunda de San Juan, atraviesa un caso similar. “En mi cabeza siempre estuvo la idea de estudiar fuera de San Juan porque conocía casos de gente que estudió allí y que se pasaba 1 o 2 años esperando lugar para hacer las residencias por la falta de cupos. En el último año de secundaria lo hablé con mis padres y tenía dos destinos, Mendoza o Córdoba. Analizamos todo, y la decisión de venir a Mendoza fue básicamente por la corta distancia con San Juan”, contó a MDZ.

Para ella, los números se mantienen similares a los anteriores, ya que sumando entre la cuota de la facultad, el alquiler, expensas, servicios y comida, el monto mensual ronda entre los $100.000 y $105.000.

En otros casos, en los que asisten a una universidad pública los valores se reducen. Un ejemplo es el de Juan José Granados, quien se mudó desde San Luis a Mendoza a finales de 2021 para estudiar en la provincia del vino, ya que en San Luis no se encuentra la carrera que actualmente estudia, además de que “Mendoza estaba cerca y con buen nivel, y de tener amigos que ya estaban viviendo allí”.

“Lo más complicado fue buscar donde vivir, encontrar alquiler es complicado y cuesta mucho alquilar un lugar si no tenés a alguien que viva allí que sirva como garante. Por suerte me fui a vivir con un amigo que ya estaba en Mendoza alquilando, y luego me mudé con otro que es dueño de un departamento”, explicó.

Es por eso que sus gastos son menores a los casos anteriores, ya que, según indica, al mes desembolsa alrededor de $60.000 entre gastos de comida, la compra de elementos para la facultad y la casa, y el pago de los servicios, que por no pagar alquiler al vivir con su amigo -dueño del lugar-, los asume él en su totalidad.

Vivir en Córdoba

Pablo García Montaño, quien hace algunos años vive en Córdoba mientras estudia su carrera universitaria, comentó que, para un estudiante, vivir en Córdoba puede costar desde $60.000 hasta $200.000 mensuales, dependiendo si uno asiste a una universidad privada o una pública.

Generalmente, explicó Pablo, los jóvenes que van a estudiar a la provincia cordobesa se instalan en la zona de Nueva Córdoba, cercana a la Ciudad Universitaria, en donde se ubica la universidad nacional. Es por eso que la zona es más cara que otra por la alta demanda, y que es común que en diciembre ya se encuentren todos los alojamientos ocupados.

Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

El joven contó que un alquiler, se trate de un departamento, un monoambiente o una pensión de estudiantes, como mínimo cuesta alrededor de $30.000, a lo que se le suman las expensas, que pueden ser variables depende del edificio, pero que en promedio rondan entre los $8.000 y los $12.000.

En cuanto a los gastos de servicios, entre luz, gas, agua e internet se abona alrededor de $17.000 y la comida, depende de la rutina de cada uno, ronda los $25.000 pesos “sin darse lujos de salir a comer algunas veces por semana”.

Sobre las universidades privadas, el joven comentó que hasta el año pasado estudiaba Medicina en una institución de carácter privado de Córdoba y la cuota valía $68.500 hasta octubre, recuerda, y estimaba que al 2023 aumentaría a $85.000. En 2023 comenzará una Ingeniería en Sistemas en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), por lo cual reducirá considerablemente los costos al no abonar una cuota universitaria.