El desolador estado en el que está un importante Patrimonio Cultural de Mendoza

El Arco de Desaguadero es un sitio emblemático de la provincia de Mendoza. Se inauguró en 1936 y saluda a turistas y mendocinos con una reconocida frase: "Bienvenido a Mendoza, la tierra del sol y del buen vino".

Esta obra arquitectónica es la principal puerta de ingreso a la provincia; sin embargo, lejos está de dar una calurosa bienvenida. Turistas y mendocinos se han quejado por la falta de servicios turísticos en la zona.

Años atrás, funcionaba en el pueblo una hostería y un restaurante, también existían tiendas con objetos autóctonos e incluso un boliche. Pero hoy todo está cerrado y cientos de personas solo frenan para que la policía anote su ingreso a la provincia.

La hostería cerrada

Foto: Google

"Antes era un lugar muy concurrido porque paraban los micros que venían de Buenos Aires y la gente comía. Pero ahora no paran, desconozco si es porque no hay un lugar para pasar el rato o por decisión de los colectiveros", comentó Sergio, un mendocino que viaja constantemente a San Luis y viceversa.

El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, comentó sobre la situación de la hostería abandonada: "Había una hostería, que le dieron en concesión durante muchísimos años a una persona, esa persona no hizo ninguna inversión sobre la misma, había habitaciones para pernoctar, pero el dueño de la concesión, un tiempo antes de yo asumir, se fue y dejo una gran deuda y empleados sin pagar".

"Esa hostería y el arco se iban a remodelar con un proyecto en el gobierno de Cornejo. Empezaron se licitó, pero la obra quedó abandonada, y hoy en día es imposible ponerla en funcionamiento, porque haría falta una inversión privada muy importante, yo he estado buscando inversores, pero a la fecha no he encontrado", agregó.

El Arco de Desaguadero

Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

"La hostería era importante, paraban gran cantidad de micros y era una fuente importante de trabajo, pero eso no ocurre desde hace años. Lo más triste es que ese lugar junto con el arco es Patrimonio Cultural de la provincia y está abandonado. El proyecto de remodelación quedó trunco", concluyó.

Existe un servicio que ha durado con los años, los vendedores ambulantes que ofrecen sánguches de jamón crudo. "Siempre que paso compro uno para picar, la última vez que compré estaban a $400", comentó Valentina.