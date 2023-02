Campeonato Mundial de Desarrollo de juegos: cómo hacer para participar

El Campeonato Mundial de Desarrollo de Juegos (GDWC) anunció que los desarrolladores de juegos aún pueden enviar sus juegos de forma gratuita hasta el 28 de febrero. Más de 3500 equipos de desarrolladores ya han presentado sus proyectos y están participando en GDWC.

Hay todo tipo de categorías de juegos para todo tipo de desarrolladores: desde estudiantes, pequeños equipos independientes hasta juegos independientes a gran escala y todos los demás. Los desarrolladores deben enviar un tráiler del juego y proporcionar una compilación jugable, un prototipo o las claves del juego para la prueba. Es simple participar y competir por grandes premios, todo lo que necesitas hacer es crear una cuenta aquí.

El premio acumulado total de GDWC tiene un valor de más de $115 000, incluidas herramientas de software profesionales, membresías de IGDA, un premio en efectivo de $5000 USD y un viaje a Finlandia. Además de que al participar puedes ganar visibilidad para tu juego. Los 10 mejores juegos ¡Se eligen por participación de la audiencia y votos cada mes! Vea los 10 mejores juegos de febrero a continuación.

Los 10 mejores de febrero

#10 Spirits of Baciu es un enigmático juego de aventuras y puzles protagonizado por un misterioso espíritu felino que despierta repentinamente en el oscuro bosque de Hoia Baciu. Acompáñalo en un extraño viaje mientras te encuentras con los muchos espíritus que habitan el bosque. Mira el tráiler y aprende más aquí.

#9 Selini es un viaje críptico y atractivo en los páramos neblinosos de este título de Metroidvania lleno de maquinaria abandonada y ruinas olvidadas. Revive las viejas máquinas y utilízalas como medio de transporte para interconectar el mundo. ¡Próximamente en Kickstarter! Mira el tráiler y aprende más aquí.

#8 Each Other es un juego de rompecabezas de arriba hacia abajo en el que guía a Edwin y Judy mientras los mantiene fuera de la vista de los supervisores para escapar de su orfanato. La trampa... Edwin y Judy se mueven simultáneamente. Tendrás que pensar en el futuro para no ser visto. Mira el tráiler y obtén más información aquí.

#7 Two Sisters te hará jugar como Bárbara, una fotógrafa que recibe una propuesta insólita: fotografiar un pueblo lleno de extraños secretos. Este juego de terror en primera persona está ambientado en los años 90 y no tiene nada más que su cámara polaroid para ayudar a iluminar su entorno. Sin linterna ni velas, solo el flash de su cámara. Mira el tráiler y aprende más aquí.

#6 Bonding Ambivalence es un juego de rompecabezas cooperativo asimétrico en primera persona basado en un universo cyberpunk francés. Usted y su compañero tienen la tarea de investigar un cierre repentino de un centro de investigación. La comunicación es clave aquí si tú y tu pareja quieren avanzar en el ambiente hostil. Mira el tráiler y aprende más aquí.

#5 Battlereign es un juego de disparos en tercera persona gratuito que combina inteligentemente el juego de roles y las armas de ciencia ficción. Sumérgete en el mundo de Henna y enfréntate a hordas de monstruos mientras buscas un anillo para liberar a tu gente. Mira el tráiler y aprende más aquí.

#4 A world of Little Legends es lo que sucede cuando combinas Minecraft, Stardew Valley y Zelda en un solo paquete. El desarrollo del juego se realiza casi en su totalidad en vivo en Twitch y la base de fanáticos es sólida, ya que World of Little Legends ya ha aparecido en los 10 mejores mensuales de GDWC muchas veces. Mira el tráiler y aprende más aquí.

#3 Lifespace Traveler es un juego cyberpunk lleno de acción, fácil de aprender pero difícil de dominar. Ábrete camino y prueba tus reflejos en combates brutales y vertiginosos mientras revelas el misterio de un mundo distópico implacable. Mira el tráiler y aprende más aquí.

#2 Supeblast NERF es un shooter de acción gratuito para dispositivos móviles desarrollado en colaboración con Hasbro. El juego es un juego de acción multijugador rápido y divertido que representa fielmente la magia de jugar con NERF Blasters. Fácil de aprender para jugadores de cualquier edad con una profundidad que mantendrá a los jugadores con ganas de una ronda más. Mira el tráiler y aprende más aquí.

#1 Bob: a thousand lives es un juego de plataformas de acción de temática oscura en el que juegas como el Bob titular. A lo largo de su aventura, Bob deberá superar su mayor desafío, superar su pasado. No espere ayuda u orientación aquí, está completamente solo. Mira el tráiler y aprende más aquí.