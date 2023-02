Por qué sumar a los colegios privados a Precios Justos es "puro humo"

El anuncio de Sergio Massa de incluir a los colegios privados al programa Precios Justos generó dudas en cómo se va a implementar, críticas de la oposición e incertidumbre en los docentes porque de ponerse en práctica, el salario podría quedar por debajo de la inflación

Recordemos que al incorporar a los colegios de educación privada al programa de control de precios se fijó un límite al aumento de las cuotas. El tope para el mes de marzo es del 16,8 %, mientras que las subas establecidas para los meses de abril, mayo y junio se ubicarían en 3,35%. En julio el aumento sería del 4%.

Vale agregar que el incremento de las cuotas de abril a julio está ligado a la paritaria de cada provincia, por lo que desde algunos sectores creen que es una forma de ponerle un techo a la negociación salarial.

De mantenerse esta proyección, la suba de las cuotas hasta el receso invernal sería del 30,85%, por debajo de los 56,93% de inflación estimada por consultoras privadas para esa altura del año, con una aceleración de precios para fin de año cercana a los tres dígitos. Esto haría, de no mediar una intervención estatal, que el salario de los docentes privados pierda contra la inflación, ya que gran parte del pago de las cuotas es destinada a sueldos.

Algunas provincias autorizaron aumentos para este año por encima de lo anunciado por Massa, como es el caso -entre otras- de Mendoza (24%) y Buenos Aires (20%). Los ejecutivos provinciales son quienes determinan el incremento de las cuotas y no el Gobierno nacional. En este caso el Gobierno nacional debería haber sugerido la medida y las provincias evaluar si adhieren o no.

Las entidades provinciales que nuclean a los establecimientos de enseñanza privada, laicos y católicos, calificaron a la medida de impracticable. En Mendoza, como publicamos en una nota anterior, afirman que "se manejan con cuotas atrasadas". En Salta sostienen que es inaplicable y que los acuerdos alcanzados en paritarias superan el tope establecido por el ministro de Economía. En Córdoba remarcaron que es la provincia quien autoriza los incrementos de las cuotas en base al acuerdo alcanzado con los docentes. Postura que se replica en el resto de las provincias.

La media de anunciada por Massa es “puro humo “

En diálogo con MDZ, Sergio Siciliano, diputado provincial de Juntos y ex número dos de Educación durante el Gobierno de Vidal en la provincia de Buenos Aires, afirmó que la inclusión de colegios privados al programa Precios Justos es “puro humo”. “Los colegios privados se regulan por normativa provincial, no nacional, con lo cual el Ministerio de Economía Nacional no tiene injerencia para intervenir. Esto es más del humo al que nos tiene acostumbrado el ministro de Economía”.

“Claramente el tema de poner límites a los precios está demostrado que no funciona. En segundo lugar, se discute un límite desconociendo que el aumento en las cuotas de las escuelas privadas va atado de manera directa al incremento de la pauta salarial de los docentes. Las escuelas aumentan porque los sueldos docentes aumentan. De aplicarse esta medida, los docentes irían por debajo de los índices de inflación mensual”, sostuvo el legislador bonaerense

“Acá los que tendrían que alzar la voz, cuestionar y preguntar son los sindicatos docentes. No está claro como va a ser, por lo cual es un anuncio que va a quedar en la nada”, añadió.

En cuanto a las medidas de fuerza que pueden tomar los docentes, Siciliano dijo: “Si es para los docentes privados esta limitación, creo que no van a tomar medidas de fuerza. Pero si el tope se toma de manera encubierta para ponerle un techo a la paritaria de los de gestión estatal, inevitablemente y por más que Baradel no quiera, van a tener que tomar algún tipo de medida de fuerza”.

Asimismo, el diputado explicó cómo se pagan los sueldos a los docentes de gestión privada: “Se pagan de dos formas. Una es a través de los aportes que hace la provincia a los colegios con subvención estatal. Dependiendo del porcentaje de subvención es el aporte del Estado bonaerense. El resto de los sueldos se pagan con el cobro de cuotas. En el caso de los colegios sin subvención estatal, los padres con el pago de las cuotas son los que aportan para el salario docente. No hay otra forma”.

“Con lo cual, si el incremento se cumple en los porcentajes que anunció Massa, el Estado debería absorber los aumentos salariales con una compensación a las escuelas. No creo que eso suceda, no hay margen ni corresponde que la provincia se haga cargo de eso. Yo creo que es un anuncio de temporada, y no más que esto, no va a suceder nada en la vida real”, sentenció Sergio Siciliano.