Hartos de los piquetes, comerciantes reclaman al Gobierno una solución urgente

Mientras Unidad Piquetera intenta bloquear el Puente Pueyrredón que une la zona sur del conurbano con la Ciudad de Buenos Aires, en el Acceso Oeste-RN 7 altura Morón, Puente La Noria, Autopista Panamericana y la Autopista Buenos Aires-La Plata los cortes ya provocan largas filas de automovilistas que en algunos casos alcanzan los 12 kilómetros. El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, le expresó a MDZ que planea quedarse en los accesos y no marchar.

El Obelisco permanece vacío y frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social un grupo reducido de manifestantes destacó que planea quedarse todo el día para expresar su descontento con la revalidación de los planes sociales y la falta de alimentos que otorga el Gobierno a las organizaciones sociales.

"Nos manifestamos en parte por la revalidación de los planes sociales y en otra por la falta de mercadería que Desarrollo Social de Nación no está mandando a las organizaciones sociales. Dejaron de mandar alimentos desde marzo del año pasado", dijo una de las manifestantes.

Manifestantes se concentran frente a Ministerio de Desarrollo Social. Foto: Ignacio Salerno

Pero mientras la actividad piquetera domina la calle porteña, los comerciantes de la zona manifestaron su hartazgo.

La dueña de un comercio de accesorios que se ubica frente al Obelisco habló con MDZ sobre las consecuencias de los piquetes en torno a su actividad. "Abrimos siempre. Me quedo parada en la puerta con la llave en la mano por si tengo que bajar la cortina. Se me sientan encima de los vidrios y los dejan manchados. Dejan las bandejas de comida tiradas. Tenés que pedirles por favor que no te tapen la puerta", expresó.

"Sobre lo que hacen -agregó- pienso que está mal ¿qué puedo pensar? Yo estoy trabajando. En este país no trabaja el que no quiere. Siempre hay algo para hacer. Te voy a dar un dato importante: si están buscando el plan en plena marcha no pueden venir a comprar un paraguas de 3.000 pesos porque les da el sol. Me quedo pensando ¿necesitan el plan o cómo es la cosa?".

En tanto, la mesera de una pizzería ubicada en la zona del Ministerio de Desarrollo Social analizó que "(los manifestantes) no calculan el cansancio de la gente. No lo están tomando en cuenta". "Si tanto quieren el país, me imagino que lo quieren porque sino se tendrían que haber ido hacia otro lado, el Gobierno debe resolver pronto esta situación por que se les está yendo de la manos", cerró.