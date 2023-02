El corte de piqueteros que le traerá dolores de cabeza a los mendocinos este martes

El movimiento Unidad Piquetera cortará accesos en todo el país este martes y Mendoza no será la excepción.

En la provincia habrá un solo corte y la convocatoria fue realizada para las 10 de la mañana en el Acceso Este, a la altura del Mendoza Plaza Shopping. No habrá movilización hacia Costanera y Acceso Este, sino que los piqueteros se quedarán en el punto de encuentro.

Es para reclamar por las 160 mil suspensiones del Programa Potenciar Trabajo que dejará a muchas familias sin ese ingreso, aseguran.

La medida de fuerza fue definida a nivel nacional y los cortes se llevarán a cabo en varias partes del país. Serán un total de 130 cortes en las 24 provincias y afectará a "rutas y accesos desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca".

"El ajuste en los gastos del Estado no sólo afectan a desocupados y precarizados, las jubilaciones mínimas que se rigen por salario mínimo, están por debajo de la indigencia, los hospitales y escuelas sufren un recorte año tras año", precisaron desde Unidad Piquetera.

Martín Rodríguez, referente del espacio en la provincia de Mendoza, explicó: "El gobierno de Alberto y Tolosa Paz lo único que hicieron bien, y cumplieron, fue en ajustar a los que menos tienen. Son responsables directos que cientos de miles no podrán llevar un paquete de arroz a sus casas".

