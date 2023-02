Aseguran que la causa por la muerte de Débora Pérez Volpin está paralizada

Aquella tarde del 6 de febrero de 2018 cuando empezó a circular el rumor de la muerte de Débora Pérez Volpin nadie podía imaginar un final tan doloroso para una mujer que según Martín Lousteau, "todo lo que tocaba lo hacía mejor". Pasaron 5 años desde ese día y MDZ conversó con el doctor Diego Pirota, abogado de la familia de la periodista.

- ¿Cómo está la causa por la muerte de Débora Pérez Volpin?

- La causa por el homicidio tuvo sentencia en julio de 2019, y desde agosto de ese mismo año la causa está en Casación de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos esperando que los jueces Mario Magariños, Alberto Huarte Petite y Pablo Jantus que son los tres magistrados que intervienen en la causa, fijen fecha para que las partes vayamos a exponer los argumentos. Nosotros pedimos que se confirme el fallo y la defensa de Diego Bialolenkier plantea que se revoque, porque a él lo condenaron y está pidiendo que Casación lo revise.

Nosotros también pedimos que a la anestesista que había sido absuelta por el tribunal oral le revoquen la absolución y sea condenada. Por lo tanto ambos recursos, el nuestro pidiendo que confirmen la condena de Diego Bialolenkier y revoquen el sobreseimiento, y la absolución de la anestesista Nélida Puente están a la espera de que Casación haga algo.

No hizo nada, cuatro veces les hemos pedido por escrito que fijen una fecha de audiencia y que resuelvan lo que tengan que resolver y no lo hacen, realmente no hay palabras para explicar desde lo jurídico por qué hace tres años que el tribunal no procede.

Lo único que nos queda es denunciar a los jueces en el Consejo de la Magistratura por inacción, vamos a ver ahora que se cumplen cinco años si pasa algo. En diciembre teóricamente iban a poner fecha de audiencia, eso fue lo último que nos dijeron, pero ya estamos en febrero. Si antes de fin de mes no ponen fecha, lo más probable es que terminemos denunciando a los tres jueces. La verdad no queremos llegar a eso. En concreto la causa está paralizada por la inacción de Casación.

Doctor Diego Pirota, abogado de la familia de Pérez Volpin.

- ¿Hay una causa también por falso testimonio? ¿Sigue su curso?

- Respecto a esta causa, se inicia con motivo de que en el juicio el tribunal oral terminó denunciando a las autoridades del Sanatorio de La Trinidad de Palermo, al director médico, Roberto Martingano por el encubrimiento del homicidio de Débora Pérez Volpin y el falso testimonio que prestó en el juicio oral, tanto él como a la jefa de las instrumentadoras. Durante la instrucción se los indagó, se los procesé, se los elevó a juicio, se confirmó su procesamiento previamente. Hoy estamos en el tribunal oral criminal a cargo del doctor Marcelo Albero a la espera de que se ponga fecha de inicio al juicio oral.

- ¿A qué se debe esa demora?

- No tiene fecha porque la defensa de Roberto Martingano pidió la probation para que se suspenda el juicio. El tribunal oral se lo rechazó, plantearon Casación, y también se los rechazó, plantearon recurso extraordinario federal y la Corte Suprema le rechazó la posibilidad de una probation. Por lo tanto quedó firme la denegatoria y solo queda que el tribunal oral ponga fecha e iniciemos el juicio.

Una vez que pasó eso, la defensa de Martingano pidió unas medidas de prueba bastante dilatorias, sobre todo porque pedía que se haga una pericia sobre el endoscopio y la máquina multiparamétrico que se usó en el cuerpo de Débora, y que ya se comprobó que fueron adulteradas, que fueron cambiadas, todo lo que ya se escuchó en el juicio oral. Pero pedían que el Hospital de Clínicas los perite, y nos opusimos porque él fue jefe del servicio de cardiología del hospital.

Estamos pidiendo que sea la UBA la que haga la pericia, así que ni bien termine esa pericia debe iniciarse el juicio contra Martingano y contra la jefa de instrumentadoras por el delito de encubrimiento y falso testimonio.