El único perfil que alerta sobre sismos en el país no tiene respaldo oficial

Con más de seis mil seguidores y otros tantos que lo consultan ante un evento sísmico, Inpres Bot es el único perfil en redes sociales que actualmente alerta e informa acerca de los eventos sísmicos en Argentina. Detrás de esta cuenta hay un código que se encarga de recopilar datos de la página del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) y, tras el código, se encuentra Francisco Hanna, un ingeniero en sistemas nacido en Chilecito, La Rioja, aunque desde hace 12 años vive en San Juan.

"Me doy cuenta, por la cantidad de gente que sigue el perfil, las quejas cuando no funciona correctamente y la cantidad de descargas que ha tenido la aplicación, que es un servicio importante y ha tenido cierta llegada", detalle Hanna acerca de su trabajo aunque sin tomar total conciencia sobre la relevancia de su creación. Es que, salvo la página del Inpres, quienes viven en zona sísmica, no cuentan con otro medio para informarse. "Un poco entiendo que a la gente le ha sido útil y se independiza de tener que ingresar a la página", sumó.

Difícil es no hacer un paralelismo con el sistema de alerta temprana con el que cuenta el vecino país de Chile bajo la órbita de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI). Este dispositivo permite que la población reciba en su teléfono celular datos oficiales al instante, detalles del protocolo y recomendaciones. Además de las alertas, la ONEMI también posee perfiles en redes sociales y una app para descargar en los celulares.

#Sismo de 4.7° a 15 Km. de profundidad en Mendoza.



¿Lo sentiste? Informalo entrando al siguiente link: https://t.co/kLHKdFc2bM pic.twitter.com/eBHZCwrQBE — INPRES Bot (@inpres_sismos) February 4, 2023

En Argentina, parte de este camino ya lo transitó Hanna aunque los actores oficiales no han remitido en ello. "Hace varios años, cuando estudiaba en Exactas, tenía conocidos o profesores que trabajaban en el Inpres y les mencioné la aplicación. Mi intención era hacerlo un poquito más oficial ya que yo utilizaba el nombre del instituto. Eso me hacía un poco de ruido pero las personas con las que contacté me dijeron que no tenían injerencia en esto o que no había plata", explicó con algo de frustración ya que, según afirmó, su interés nunca fue obtener un cargo en esta institución o cobrar por ello: "Solo me parecía importante tener su respaldo, un link en la página y la posibilidad de acceder a la información de forma más sencilla".

Hanna indicó que imitar en alguna medida lo que se lleva adelante en Chile sería un "proyecto de gran ayuda para la población" pero admitió que se trata de una tarea de grandes dimensiones. "La aplicación y la cuenta de Twitter que tengo no sirven para este tipo de herramientas alertas en tiempo real. Es más que nada informativo, mientras que lo otro podría contribuir a la seguridad de la población", comentó y sumó un dato muy relevante: "Con las ganas y los talentos que hay en Argentina se podría hacer. Por eso yo le planteaba a la gente del Inpres que se tratara de algo más colaborativo".

Es que, a pesar del entusiasmo que llevó a Hanna a mantener su trabajo, lo cierto es que requiere dedicación y horas. Pero eso no es todo ya que, próximamente, Twitter podría comenzar a cobrar a los perfiles basados en bots. "Si esto ocurre todavía no sé si lo mantendré como algo altruista. En realidad mi idea es que sea una tarea colaborativa", detalló.

Con el fin de poder solventar sus horas de trabajo y los costos del sistema, Hanna se creó un perfil en Cafesito, una página que permite donar a través de Mercado Pago un monto mínimo de $50.