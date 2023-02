El Conicet y un aporte clave para un histórico trasplante a nivel mundial

Estudios preclínicos de investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) fueron "imprescindibles" para que un equipo de cirugía pediátrica del Hospital Universitario La Paz, en la ciudad española de Madrid, realizara en Emma, una bebé de trece meses, el primer trasplante de intestino "en asistolia", es decir, proveniente de un donante con muerte cardíaca, informaron hoy desde el organismo científico argentino.

Se trata de un "hito en la historia de la medicina" y la niña "evoluciona bien", aseguraron desde el Conicet.

"Históricamente, los donantes para trasplante intestinal son personas a las que se les declaró la muerte encefálica pero, al seguir su corazón latiendo, los órganos siguen recibiendo irrigación sanguínea. Lo novedoso del caso de Emma es que es la primera vez que este órgano sólido provino de un donante en asistolia, es decir, con muerte cardíaca", explicó Pablo Stringa, médico veterinario e investigador del Conicet en el Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos (IIFP, Conicet-UNLP) y el Laboratorio de Trasplante de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

El papel de Stringa en la realización del primer trasplante de intestino en asistolia a nivel mundial fue "crucial", según el cirujano pediátrico español Francisco Hernández Oliveros, que firmó el artículo científico-médico sobre el caso de Emma junto él y a Ane Andrés Moreno, del servicio de cirugía pediátrica del Hospital Universitario La Paz.

"Necesitábamos un gran nivel de evidencia científica preclínica antes de dar el paso a la clínica. Los trabajos de Stringa y sus colegas, llevados a cabo exclusivamente en La Plata, y su colaboración en los estudios realizados en IdiPAZ, en Madrid, nos proporcionaron esta evidencia", completó el cirujano.

Stringa es parte del equipo del IIFP que demostró, a nivel experimental en roedores, que el trasplante de intestino en asistolia era "viable".

"Pudimos comprobar que el órgano trasplantado mantiene su arquitectura y su capacidad funcional luego del procedimiento de trasplante y que, con tratamientos inmunosupresores, se evitaba el rechazo del órgano trasplantado en el animal receptor", indicó el investigador.

Emma tenía una dolencia que se conoce como "falla intestinal", caracterizada por la incapacidad de absorción de nutrientes necesarios para mantener las funciones vitales y el crecimiento.

"Esto hizo que fuera dependiente de nutrición por vía intravenosa desde el período neonatal y provocó un daño hepático, por eso fue incluida en lista como receptora de trasplante multivisceral. El tiempo en lista de estos pacientes es muy prolongado, cercano al año, y una tercera parte de los mismos fallece sin haber tenido la oportunidad de recibir un trasplante. Verla evolucionar bien a partir de nuestra cirugía pionera nos llena de satisfacción, por el resultado con Emma y por la posibilidad que se ofrece para otros pacientes en el futuro", indicó Hernández Oliveros.

La cirugía, que contó con la autorización de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) de España, tuvo lugar en junio de 2022, y los detalles de los resultados fueron publicados ahora en la revista American Journal of Transplantation.

Desde entonces, en ese mismo centro médico y a nivel mundial, se hicieron dos trasplantes más de ese tipo, agregaron desde el Conicet.

Antes del procedimiento de trasplante realizado a Emma, la donación en asistolia se usaba para trasplante hepático, renal, cardíaco y de otros órganos, "pero nunca se había utilizado para trasplante intestinal porque se creía que este órgano, proveniente de donantes con muerte cardiocirculatoria, no servía, una afirmación que estaba pobremente sustentada en trabajos experimentales que mostraban que el intestino era muy sensible al daño isquémico y, por ende, no era útil para trasplante con donación en asistolia", explicó Stringa.

Sin embargo, el grupo de investigadores del Conicet y del Hospital La Paz demostró mediante la realización de estudios preclínicos llevados a cabo en La Plata y en Madrid, que esta creencia era "errónea", concluyó.