Báez Sosa: la Fiscalía está conforme con el veredicto, pero apelará

“La Justicia es lo que los jueces dicen que es”. Con esas palabras, el Fiscal General Diego Escoda avaló la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Dolores y anticipó que la Fiscalía apelará ante Casación.

Pese a la diferenciación en la pena que recibieron tres de los ocho condenados, Escoda valoró: “Se han obtenido condenas muy duras. Las hipótesis que fueron señaladas desde la Fiscalía fueron corroboradas. Creo que se ha hecho justicia”.

Escoda le bajó el tono a una carrera para que triunfe la hipótesis de los fiscales frente a la decisión del tribunal. “En el derecho penal todos pierden. Se perdió una vida, hay chicos que fueron condenados a prisión perpetua. En el delito penal todo es una tragedia y no se trata de ganar o de perder, se trata de obtener debidamente justicia”, subrayó.

Luego, los fiscales Gustavo García y Juan Manuel Dávila, insistieron en que apelarán ante el Tribunal de Casación porque los ocho condenados no recibieron la misma pena: prisión perpetua.

Pese a esto, se mostraron conformes con el trabajo del Tribunal y explicaron que antes de dar el próximo movimiento deben leer el fallo. “Desde la Fiscalía estamos muy conformes desde el punto de vista que el Tribunal dio los agravantes, aunque no compartimos la participación que se le dio a tres de los acusados”, dijo Dávila.

García, en tanto, amplió: “Tenemos que analizar los fundamentos de la sentencia. No estamos de acuerdo con la participación secundaria porque no es lo que pedimos, pero hay que leer los fundamentos porque muchas veces convencen.

Sin leer los fundamentos nosotros pedimos perpetua para todos porque consideramos que todos eran coautores. No compartimos la coparticipación secundaria. Seguramente recurriremos a Casación, pero también consideramos que el Tribunal ha llevado el juicio de manera excelente”.

El fiscal García, pese a esta diferencia con los jueces, hizo un buen balance del proceso. “Para nosotros es un fallo donde hay ocho condenas, cinco perpetuas y tres de 15 años, que no es una pena leve”, dijo.