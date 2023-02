Caso Lucio: dejemos de mirar para otro lado

Cómo mamá, como psicopedagoga, como mujer, no me dejan de sorprender estos hechos de violencia ejercidos hacia personas tan indefensas, tan pequeñas. Aquellos que nos necesitan, que buscan nuestra protección, nuestro consuelo, muchas veces solo

encuentran nuestra agresión. Aquellos que deberíamos ser su contención terminamos siendo su amenaza. Lucio lleva cargado tantos nombres con él, tantos niños que han pasado y pasan por lo mismo, tanta violencia contra almas indefensas.

Cuando pienso en un niño de 5 años se me presenta la imagen mental de una sonrisa, de alegría, de una vida llena de esperanza, de aprendizajes y juegos. Me vienen a la mente tantas cosas, tantas experiencias, tanto crecimiento. Jamás pensaría en maltrato, en abuso, en violencia. No deberían ir juntas esas imágenes.

En estos momentos no podemos más que reflexionar lo que como adultos dejamos que suceda. Porque todos somos en algún punto responsables de tantos Lucios en nuestras vidas, de tanta violencia que vemos pasar y cerramos los ojos o nos hacemos los distraídos para no involucrarnos. Es más fácil permanecer en silencio, es más fácil mirar para otro lado qué denunciar o hacer algo.

Me abrumó y me cuestionó qué hacemos como adultos que permitimos que esto siga sucediendo, qué permitimos que haya tanta violencia y que estos niños crezcan en estas realidades. Vemos violencias físicas, psicológicas, abusos y maltratos. Maneras

inimaginables de relacionarse un adulto con un ser tan pequeño.

¿Qué debemos hacer como adultos para evitar esto? ¿Podemos evitarlo? ¿Queremos evitarlo? Tantas preguntas, tan pocas respuestas. Pero de algo estoy segura somos todos responsables de esta muerte, de esta y de tantas otras que siguen permaneciendo en el anonimato. Somos responsables de tanta violencia. Somos responsables de mirar para otro lado y permanecer con los ojos cerrados.

* Lucrecia Sáenz de Santa María. Psicopedagoga y especialista en Crianza

@mejumaro.crianza.

mlsantamaria@gmail.com