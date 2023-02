Adicciones y salud mental, el problema que Chano volvió a sacar a la luz

El famoso cantante Santiago "Chano" Charpentier fue nuevamente internado hace unas semanas. Esto provocó una catarata de especulaciones que manifestaban que el artista habría sufrido una nueva recaída vinculada a su enfermedad por adicción a las drogas. Finalmente, su madre, Marina Charpentier, salió a desmentir dicha versión, aseguró que aún no se conocen los motivos por los cuales debió ser internado y mencionó que su hijo sigue en tratamiento. "Los exámenes toxicológicos dieron que no había tomado nada", sostuvo. Aparentemente habría tenido una incorrecta administración de su medicación.

La mamá del famoso cantante ha salido numerosas veces a hablar sobre lo que significa tener un hijo con adicción a las drogas y en reiteradas oportunidades ha sostenido la necesidad de una modificación de la Ley de Salud Mental. El año pasado, durante una jornada de reflexión que se realizó en el Senado tras cumplirse 11 años de la sanción de dicha ley, Marina dio su testimonio: "Yo vengo acá solamente para preguntarles a ustedes cómo nos van a ayudar, cómo van a hacer para ayudarnos, porque la ley que tenemos hoy no nos ayuda. Yo puedo decirles que a mí no me ayudo, yo tengo posibilidades económicas. Yo pude internar a mi hijo un montón de veces en comunidades carísimas que valen más de lo que gana un senador y un diputado por mes. Pero tantas madres no pueden hacer eso".

Frente a esto, en MDZ Radio dialogamos con Ricardo Corral, presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras. El especialista expresó la necesidad de dialogar sobre estos temas debido a que, según él, "hay mucho prejuicio que genera estigma" y remarcó la importancia de abordar el problema de las adicciones como una enfermedad entremezclada con factores sociales, como por ejemplo, la presión entorno a la posibilidad de consumo. "Se ha banalizado mucho el consumo de drogas, de hecho se ha puesto como una cuestión de moda. Se estimula desde la publicidad a los jóvenes la idea de que para ser feliz, pasarla bien y tener alegría tienen que tomar una cerveza, por ejemplo", agregó.

En este sentido, Corral se refirió a la Ley de Salud Mental y explicó que dicha norma habla de un sufrimiento psíquico, pero no de "qué es tratar una enfermedad concretamente". "Invisibiliza una situación real en la cuál no se tocan los temas más importantes, se plantea la cuestión social pero no que debe ser trabajada en conjunto para evitar que la gente consuma, en este caso que estamos hablando de adicciones, por ejemplo".

Además aclaró que actualmente los tratamientos que las personas que sufren adicciones necesitan están desfinanciados, esto se debe en gran parte por la falta de presupuesto en Salud. "Yo he visto todos los partidos políticos pasar por la Administración Pública, es un tema que no ha resuelto nadie. Debe haber una política de de Estado real y sostenible en el tiempo que resuelva las problemáticas de nuestra comunidad", manifestó.

Corral comentó que tanto las prepagas, como las obras sociales y el sistema público "están en falta por las dificultades que hay y esto tiene que ver con cómo se financia económicamente el sistema".

"La mamá de Chano menciona que pudo resolver el tratamiento de su hijo a través de un pago privado y visibiliza que tuvo que gastar una gran suma de dinero en tratamientos, a pesar de contar con una prepaga. Es un problema global que no tiene que ver solo con el sistema público. En el Hospital Borda por ejemplo, le proveemos a nuestros pacientes medicación en forma gratuita, pero no alcanza", añadió.

Finalmente el especialista remarcó que las demandas por problemas relacionados a la salud mental se han ido incrementando, sobre todo pospandemia. "Es un tema global, no es solamente en Argentina. La realidad es que no está preparado el sistema, desde el punto de vista del financiamiento para resolver. Se debe transmitir a la comunidad que las enfermedad mental existe y que es una más de las que trata la medicina", cerró.

Escuchá la nota completa: