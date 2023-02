Calendario escolar: solo seis provincias planean tener 190 días de clase

Si bien la Ley 25.864 obliga a todas las provincias a dictar un mínimo de 180 días de clase en cada ciclo lectivo, en el año 2021 el Consejo Federal de Educación, conformado por las máximas autoridades educativas de las 24 jurisdicciones, decidió subir ese piso a 190 días con el fin de recuperar los aprendizajes perdidos en 2020 y 2021 tras el cierre prolongadísimo de las escuelas.

Así, según la resolución CFE N° 431/22, todos los chicos de nuestro país deberían tener, en 2023, por lo menos 190 días de clase. Lamentablemente, ya sabemos que no será así en la mayoría de las provincias.

En este sentido, y de acuerdo con el relevamiento realizado por el Observatorios de Argentinos por la Educación, solo seis jurisdicciones contemplan 190 días de clase efectivos en sus calendarios escolares.

El dato surge de calcular los días netos de clases, teniendo en cuenta la fecha de inicio y cierre y descontando el receso invernal, los feriados nacionales, los provinciales y las jornadas pedagógicas en el caso de que los calendarios las especifiquen. El estudio no contempla los feriados municipales ni el Día del Empleado Público que afecta a muchas escuelas de gestión estatal.

De este análisis resulta que solamente CABA, Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Misiones y Neuquén, en principio, tendrían 190 días de clase y una no llegaría ni siquiera a cumplir con el mínimo que obliga la ley: Jujuy apenas alcanza los 178 días.

Si comparamos con años anteriores, manteniendo el criterio de descontar feriados y jornadas, observamos un aumento sostenido en la cantidad de jurisdicciones que cumplen la ley o la meta de los 190 días.

En el año 2020, catorce provincias no llegaban a los 180 días de clase previstos y ninguna ofrecía 190. En 2021, fueron diez las que no alcanzaban el mínimo y dos las que ofrecían 190 días. El año pasado, solo tres provincias quedaron por debajo de los 180 días mientras que, nuevamente, fueron dos las que propusieron 190. Este año ya son seis y solo una la que no alcanza a cumplir con el requisito mínimo.

Así, en 2020 el promedio a nivel país fue de 178,3 días de clase y este año alcanza los 185,5.

De todas maneras, este no deja de ser un dato teórico que, en la práctica está lejos de cumplirse. Paros, suspensiones y jornadas que se agregan por fuera de lo establecido, frustran este proyecto inicial. Sin ir más lejos, el año pasado, en un informe realizado por el mismo Observatorio, se daba cuenta de que, para el mes de junio, el 63,5% de los chicos ya había perdido días de clase por diversos motivos. Veremos qué depara el 2023.