Un gremio docente rechazó la propuesta de CABA y va al paro el próximo lunes

El sindicato de docentes porteños Ademys convocó este miércoles a un paro con movilización el próximo lunes 27, al rechazar un nuevo ofrecimiento paritario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



La medida de fuerza, que coincidirá con el inicio del ciclo lectivo 2023, incluirá una movilización a las 12 hacia la Jefatura de Gabinete de Ministros, ubicada en avenida Presidente Roca 782.



Los gremios docentes porteños recibieron este miércoles como propuesta un aumento salarial del 60% en tramos escalonados hasta diciembre, tras reunirse en mesa paritaria en la sede del Ministerio de Educación porteño, ubicado en el Barrio Carlos Mugica de Retiro.



Según precisaron fuentes de esa cartera, el ofrecimiento consiste en incrementos del 14% desde febrero, del 6% desde abril, 10% desde junio, 10% desde agosto, 10% desde octubre y 10% desde diciembre.



Pero el gremio Ademys, uno de los 17 sindicatos porteños que participó del encuentro, volvió a rechazar la propuesta.



"El 60% en 6 cuotas que ofreció (el jefe de Gobierno porteño) Horacio Rodríguez Larreta fue rechazado por la asamblea general de Ademys", sostuvo la secretaria general adjunta de ese gremio, Amanda Martín.



La gremialista señaló que ese "es un techo que será superado por la inflación prevista para este año" porque "el 14% de la primera cuota será superada en el primer trimestre", y agregó, que entonces, "el salario inicial quedará abajo en $30.000 respecto a la canasta pobreza".



De esa manera, explicó que Ademys llamó a "una campaña de denuncia de esta paritaria, con un paro de no inicio el 27 de febrero con movilización a la Jefatura de Gobierno".

Asamblea @AdemysPrensa llamando al paro el lunes 27 y una concentración a la Jefatura para rechazar el techo al 60%. Acaban de hablar vecinos de Lugano que fueron reprimidos en la Dellepiane. La unidad con la comunidad educativa es una fuerza enorme en organización y lucha. pic.twitter.com/3hFKIy05dQ — Federico Puy (@fedepuy) February 22, 2023



La decisión de convocar a un paro con movilización fue votada en una reunión asamblearia en la Escuela Normal 4 ubicada, en Avenida Rivadavia 4950.



Consultada por el rechazo a la propuesta, Martín aclaró que el último ofrecimiento "no cambió mucho del de la semana pasada" y, dijo, "sigue en un 60% en cuotas".



El jueves pasado, el primer ofrecimiento del Gobierno porteño no había alcanzado consenso, y las discusiones paritarias habían entrado a un cuarto intermedio hasta este miércoles.



La secretaria general del Ademys, Mariana Scayola, consideró que, de convalidar la propuesta, "un docente estaría cobrando la canasta de pobreza de diciembre pasado. No hay forma de aceptar", insistió.



"Con el salario que hoy tenemos un docente tiene que trabajar dos, tres cargos, horas a la noche para recién arañar la canasta familiar, poder pagar un alquiler y sostener a la familia", advirtió.