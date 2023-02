A 13 años del femicidio de Wanda Taddei: la dura acusación de su padre

A Wanda Taddei, su expareja Eduardo Vásquez la prendió fuego y la asesinó. Fue el 10 de febrero de 2010, en la casa de Pizarro 7083, en el barrio porteño de Mataderos. La pareja discutió, él le arrojó alcohol sobre el cuerpo y la prendió fuego con un encendedor.

Durante 11 días Wanda agonizó en el Hospital de Quemados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, murió el 21 de febrero y se transformó en un emblema de la lucha contra la violencia de género. Su caso marcó un hito en el tratamiento de los femicidios y su familia se embanderó en la lucha contra la violencia machista y la difusión del caso como herramienta de cambio social.

A 13 años de la muerte de Wanda, su padre, Jorge Taddei, habló con MDZ e insistió en la necesidad de fomentar la educación con perspectiva de género en el sistema formal de educación desde nivel inicial. “Todavía tenemos una deuda en educación y es lo mas importante. ¿Por qué murió Wanda? ¿Por Vázquez? Vázquez fue el brazo ejecutor de una sociedad machista y patriarcal”, dijo.

Para Jorge y Beatriz, su mujer, recuperarse de la pérdida es imposible, “el dolor está siempre”, pero siguen adelante “por la familia y por los hijos de Wanda”. Los chicos tienen 18 y 21 años y están al cuidado del padre y la pareja de él, a quienes consideran una “madre del corazón”.

“Indudablemente aceptar lo que no podés cambiar no hace que no tengas dolor. El dolor por la pérdida de una hija es una cosa muy dura. Es contranatura y más en esas condiciones”, dijo Taddei. Pese a todo cree “que hubo justicia”.

Un femicidio cada 31 horas

Una mujer es víctima de un femicidio cada 31 horas, según los datos publicados por el Observatorio de las violencias de género Ahora que Sí Nos Ven.

La ONG, a través de un informe que recopila datos desde el 3 de junio de 2015 hasta el 25 de mayo de 2022 señala además que “el 64% de los femicidios fue cometido por las parejas y exparejas de las víctimas” y que “el 63,9% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima”.

Por la violencia machista, 1738 niños y niñas perdieron a sus madres. Los datos también informan que 331 víctimas habían realizado al menos una denuncia y 184 tenían medidas de protección, sin embargo no alcanzó para que sean protegidas.