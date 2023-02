Una tiktoker española criticó a Argentina y la destrozaron en redes sociales

El video de una turista española criticando en duros términos a la Argentina en TikTok se volvió viral en redes sociales y muchos usuarios que no tomaron para nada bien sus críticas le respondieron de forma contundente.

El video comienza con la tiktoker española aconsejando a sus seguidores que, si visitan Argentina, no cambien dinero en sitios oficiales, sino en el mercado informal, donde el tipo de cambio es mucho más favorable. Consejo lógico y que nadie se animaría a discutir, dado que es una realidad de todos los días para los argentinos, que tanto siguen la cotización de la divisa americana y el mercado que la rodea.

Luego comienzan las críticas fuertemente dirigidas al gobierno nacional, que es sabido no pasa, ni por asomo, un momento de gran esplendor. Sin embargo, los usuarios de las redes lo tomaron como algo personal y salieron a contestar las duras críticas..

Una de las principales razones por las que no se aceptaron las críticas es porque los comentarios iban por el lado de la poca cobertura que hay en las rutas o la distancia entre las estaciones de servicio. De ahí se agarraron varios argentinos para recordarle a la turista española que su país tiene la superficie de una provincia argentina, por lo que se simplifica logar ese tipo de cobertura.

Y la ruta 40 tiene 4 veces la longitud de españa uD83EuDD71 — T (@TomasNahuel_) February 19, 2023

La tiktoker española luego remarcó que sufrió dos pinchazos en la ruta que conecta Bariloche con El Chaltén, y no tenía cómo comunicarse para solicitar asistencia. Seguido de eso, se endureció en su discurso y siguió criticando la infraestructura del país, que no caben dudas que está atrasada, pero tampoco caben dudas que el argentino, tan crítico de su país, no tolera que un extranjero opine sobre sus problemas y elige defenderlo hasta en lo indefendible.